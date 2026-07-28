700 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch Quốc gia Thể dục dưỡng sinh

Giải TDDS giữ một vị trí ý nghĩa tại Hue Sports Festival 2026.

Thu hút hơn 700 vận động viên (VĐV) trong độ tuổi 42 trở lên đến từ 24 câu lạc bộ (CLB) của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó, đơn vị chủ nhà tham dự 3 đội, gồm đội TDDS thành phố Huế, đội dân vũ – khiêu vũ Thủy Xuân và đội khiêu vũ Hương Bình.

Tranh tài, ở nội dung vô địch, các VĐV thi đấu các bài quy định: 7 động tác – 56 nhịp; thể dục liên hoàn 9 động tác; thể dục với gậy ngắn và bài tự chọn (tay không, có dụng cụ, khiêu vũ dưỡng sinh, võ dưỡng sinh…).

Ở nhóm Festival, các CLB thi đấu nội dung TDDS, võ dưỡng sinh, dân vũ dưỡng sinh và nghệ thuật (đơn ca, song ca, tốp ca, biểu diễn trên nền nhạc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước).

Theo ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, trong chuỗi các hoạt động của Hue Sport Festival lần thứ IV - 2026, Giải vô địch Quốc gia TDDS và Festival TDDS toàn quốc 2026 giữ một vị trí rất ý nghĩa. Đây không đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là nét đẹp văn hóa, là phương pháp rèn luyện thể chất, tinh thần hữu ích, giúp người tập, nhất là với người cao tuổi giữ gìn sức khỏe và lạc quan, từ đó tiếp tục có nhiều cống hiến hữu ích cho cộng đồng, xã hội.

Giải kết thúc ngày 1/8.