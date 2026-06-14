Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế nhận Giải thưởng Trần Văn Khê

Toàn cảnh lễ trao giải

Tham dự lễ công bố và trao giải có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS Phan Thanh Bình, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Nhà báo Dương Trọng Dật, Chủ tịch Quỹ Trần Văn Khê cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị nghệ thuật của TP. Hồ Chí Minh...

Được thành lập năm 2006 trên cơ sở kế thừa các hoạt động âm nhạc cung đình Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế nhiều năm qua đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật cung đình như Nhã nhạc, múa cung đình, tuồng cung đình, Ca Huế và các nghi lễ cung đình triều Nguyễn.

Đơn vị đã thực hiện 28 hồ sơ khoa học, đề tài nghiên cứu và dự án bảo tồn, phục hồi di sản; triển khai nhiều chương trình truyền dạy cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ; đồng thời đưa giáo dục di sản âm nhạc truyền thống vào trường học với sự tham gia của hàng chục nghìn học sinh. Đặc biệt, năm 2005, Giáo sư Trần Văn Khê đã trực tiếp giảng dạy khóa đào tạo nhạc công Nhã nhạc tại Huế, để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực kế cận.

Cùng được trao Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026 còn có Nhóm Xẩm 48h cùng sáu cá nhân tiêu biểu gồm Nhà giáo Ưu tú Phạm Thúy Hoan, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Văn Môn, Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Tuyết Mai, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Khoa và Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên. Đây đều là những gương mặt có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn, truyền dạy và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Giải thưởng Trần Văn Khê được tổ chức nhằm tiếp nối tâm nguyện của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê (1921–2015) – nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc hàng đầu Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn và đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Giải thưởng hướng đến tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong gìn giữ, phát huy các giá trị nguyên gốc của âm nhạc truyền thống, góp phần lan tỏa di sản văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Hội đồng Nghệ thuật Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026 gồm GS.Trần Thế Bảo, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, TS. Phan Thanh Hải, ThS. Đinh Thị Thanh Thủy, nhà báo Nguyễn Thế Thanh và TS. Mai Mỹ Duyên. Hội đồng đã thống nhất trao giải cho toàn bộ tám đề cử của năm 2026, ghi nhận những đóng góp bền bỉ đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống Việt Nam.