Sẵn sàng đưa bộ sách giáo khoa thống nhất vào giảng dạy

Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt tham gia tập huấn sách giáo khoa

Bảo đảm triển khai đồng bộ

Ngay sau khi kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ hè, từ ngày 1/6 đến 24/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ SGK thống nhất “Kết nối tri thức với cuộc sống” cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để ngành giáo dục sẵn sàng triển khai một bộ SGK thống nhất từ năm học 2026 - 2027.

Toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tham gia bồi dưỡng theo môn học được phân công giảng dạy. Chương trình tập huấn gồm 152 đầu SGK từ lớp 1 đến lớp 12, giúp giáo viên nắm vững nội dung, cấu trúc và phương pháp sử dụng từng cuốn sách. Bên cạnh đó, giáo viên còn được hướng dẫn tổ chức các hoạt động dạy học, khai thác học liệu số và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tạo nền tảng để việc triển khai chương trình được thống nhất, hiệu quả ngay từ đầu năm học mới.

Ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, hoạt động tập huấn được triển khai theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về sử dụng bộ SGK thống nhất, nhằm hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nắm chắc nội dung, phương pháp sử dụng sách cũng như định hướng tổ chức dạy học.

Không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, các lớp tập huấn còn là diễn đàn để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận với đội ngũ chuyên gia, qua đó nâng cao năng lực vận dụng SGK vào thực tiễn giảng dạy. Giáo viên không chỉ làm quen với nội dung SGK mà còn đi sâu tìm hiểu triết lý biên soạn, cấu trúc chương trình và cách phát triển từng bài học. Đây là cơ sở quan trọng giúp đội ngũ nhà giáo hiểu đúng tinh thần, quan điểm giáo dục cũng như định hướng phương pháp của bộ sách.

Cô Lê Thị Trúc Dự, giáo viên môn ngữ văn Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho rằng, đợt tập huấn được tổ chức kịp thời, giúp giáo viên tự tin hơn trước khi bước vào năm học mới. “Các chuyên đề tập trung vào những nội dung giáo viên đang cần, từ thiết kế bài học phát triển năng lực, đổi mới kiểm tra, đánh giá đến ứng dụng học liệu số và xử lý các tình huống dạy học thực tế. Sau hai đợt tập huấn, chúng tôi có sự thống nhất hơn về cách tiếp cận và sẵn sàng triển khai hiệu quả chương trình ngay từ đầu năm học”, cô Trúc Dự nói.

Thuận lợi trong dạy học

Năm học tới, việc sử dụng thống nhất một bộ SGK sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý thống nhất trong sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ học liệu, kiểm tra, đánh giá và bồi dưỡng giáo viên.

Theo ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, việc chuyển sang sử dụng bộ SGK thống nhất không gây nhiều khó khăn đối với giáo viên. Trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đội ngũ đã có thời gian nghiên cứu, tiếp cận nhiều bộ SGK; các bộ sách cũng đều được xây dựng trên cùng một khung chương trình nên không có sự khác biệt lớn về mục tiêu và yêu cầu cần đạt.

Bên cạnh đó, hệ thống học liệu điện tử, ngân hàng ngữ liệu cùng các gợi ý tổ chức hoạt động được xây dựng khá đầy đủ, giúp giáo viên giảm thời gian chuẩn bị các nội dung mang tính kỹ thuật, có thêm thời gian đầu tư thiết kế bài học phù hợp với từng nhóm học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường.

Cô Trúc Dự chia sẻ, với môn ngữ văn, bộ SGK thống nhất có nhiều ưu điểm nổi bật đối với học sinh. Hệ thống chủ đề được xây dựng gần gũi với cuộc sống, giàu ý nghĩa giáo dục và phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh THCS. Bên cạnh đó, hình ảnh, sơ đồ và bảng biểu trong sách được trình bày khoa học, màu sắc hài hòa, giúp học sinh dễ tiếp cận kiến thức, tăng khả năng ghi nhớ và tạo hứng thú với môn ngữ văn. Hệ thống ngữ liệu cũng phong phú, cân đối giữa truyền thống và hiện đại; cấu trúc chương trình có tính mở, phù hợp với mục tiêu giáo dục địa phương.

Để triển khai hiệu quả bộ SGK thống nhất ngay từ đầu năm học, mỗi giáo viên cần chủ động nghiên cứu kỹ chương trình và nội dung của bộ sách mới, từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường. Bên cạnh đó, cần tích cực khai thác học liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các nguồn tài nguyên giáo dục mở; tăng cường tham gia sinh hoạt chuyên môn tại cơ sở và địa phương để cùng chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.