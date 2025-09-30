Xăng E10 - phù hợp với xu hướng sử dụng năng lượng sạch

Xăng Ron 92, 95 đang được người dân lựa chọn hiện nay

Chất lượng và chi phí

Anh Lê Văn Phước ở tổ dân phố 6, phường Hương Thủy chia sẻ: “Tôi đang đi xe máy dùng xăng Ron 92. Gần đây có thông tin đầu năm 2026 sẽ chuyển sang dùng xăng sinh học, tôi cũng có chút băn khoăn vì chưa hiểu rõ lắm về loại xăng mới này. Tuy nhiên, nếu là quy định bắt buộc thì chúng tôi chấp hành”.

Anh Nguyễn Văn Hòa, lái xe công nghệ ở phường An Cựu băn khoăn: “Ngày nào tôi cũng chạy xe 60 - 70km. Việc đổi loại xăng khiến tôi lo lắng không biết xe có hao xăng hơn không. Nếu dùng xăng E10 mà động cơ nhanh xuống cấp thì chi phí sửa chữa lại tăng, ảnh hưởng đến thu nhập”. Không riêng anh Hòa, nhiều tài xế taxi công nghệ khác cũng chung tâm trạng bởi chi phí nhiên liệu chiếm tới 40% tổng thu nhập hàng tháng.

Theo các chuyên gia, dù có nhiều ưu điểm về sự tác động tới môi trường, song trong xăng E10 có ethanol là loại cồn sinh học. Chất này có đặc tính hút ẩm, dễ hấp thụ hơi nước từ không khí. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng tách lớp nhiên liệu, ăn mòn kim loại và hình thành cặn trong hệ thống nhiên liệu. Đối với các xe sử dụng bộ hòa khí, những tác động đó có thể gây tắc nghẽn kim phun, khiến xe khó khởi động hoặc vận hành không ổn định. Ngoài ra, ethanol không tương thích với một số vật liệu cũ như cao su và nhựa, dễ gây nứt vỡ hoặc rò rỉ ống dẫn nếu không được bảo dưỡng định kỳ. “Ô tô khi dùng xăng E10 nhất thiết phải đưa xe đi kiểm tra định kỳ mới đảm bảo an toàn” - anh Vũ Hòa, chủ tiệm sửa chữa ô tô ở đường Nguyễn Quý Anh, phường Vỹ Dạ khuyến cáo.

Một nhân viên cây xăng ở đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa) cho hay, qua tìm hiểu thì giá xăng E10 sẽ rẻ hơn so với RON 95. Khi chênh lệch giá lớn là một lợi thế để người tiêu dùng lựa chọn, nhưng nếu mức rẻ không đáng kể, người dùng sẽ phân vân.

Việc thay đổi thói quen tiêu dùng, đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu sẽ cần thời gian. Do vậy, để người dân yên tâm sử dụng xăng E10, việc truyền thông minh bạch về chất lượng và lợi ích kinh tế cần được chú trọng và tổ chức thường xuyên hơn.

Vì môi trường và thành phố xanh

Không chỉ là chuyện chi phí, việc chuyển đổi sang E10 còn mang ý nghĩa lâu dài đối với môi trường và đô thị văn hóa di sản, du lịch ở Huế.

Theo Bộ Công Thương, với thành phần ethanol sinh học, xăng E10 giúp giảm phát thải khí CO₂ và các chất độc hại so với xăng khoáng truyền thống. Nếu được sử dụng rộng rãi, loại nhiên liệu này sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm không khí, vấn đề đang hiện hữu ở nhiều đô thị.

TS. Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển TP. Huế cho rằng, Huế đang xây dựng hình ảnh thành phố xanh, bền vững. Việc sử dụng xăng E10 chính là một bước cụ thể hóa cam kết giảm phát thải, tạo môi trường trong lành hơn cho cư dân và du khách. Đây cũng là cơ hội để người dân thay đổi thói quen, hướng tới tiêu dùng xanh, sạch.

Theo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP. Huế, hiện bình quân mỗi năm có hơn 40 nghìn ô tô đến kiểm định. Nếu tất cả phương tiện này đồng loạt chuyển sang dùng xăng E10 hứa hẹn sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm ô nhiễm. Đặc biệt, trong bối cảnh Huế đặt mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, việc sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường là lợi thế cạnh tranh quan trọng. Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích này, các cơ quan quản lý cần đồng bộ trong hoạt động triển khai. Từ việc đảm bảo nguồn cung E10 tại các cây xăng, giám sát chất lượng ethanol, đến việc tuyên truyền rộng rãi để người dân không hiểu sai về “xăng pha” đều là yếu tố quyết định thành công khi triển khai sử dụng đại trà loại xăng này.

Ở một góc độ khác, ethanol dùng để pha chế xăng E10 chủ yếu sản xuất từ mía, sắn là những loại cây trồng có sẵn ở miền Trung. Nếu được quan tâm phát triển, đây sẽ là đầu ra ổn định cho nông sản, giúp nông dân có thêm thu nhập. Như vậy, sử dụng xăng E10 không chỉ là câu chuyện nhiên liệu mà còn gắn với bài toán kinh tế nông nghiệp, môi trường và hình ảnh đô thị. Huế với định hướng phát triển “xanh và bền vững”, có thể xem đây là một cơ hội để khẳng định cam kết về năng lượng sạch.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc, TP. Huế đồng thuận với chủ trương của Bộ Công Thương đưa xăng E10 vào sử dụng nhằm hướng đến một hệ thống năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Hiện tại các thành phố lớn, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng đã đưa xăng E10 vào dùng thí điểm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi trong triển khai đồng loạt trên toàn quốc, đề nghị Bộ Công Thương xem xét thực hiện theo lộ trình, giai đoạn cụ thể.

“TP. Huế sẵn sàng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh xăng dầu chuẩn bị hạ tầng, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, thích ứng, sử dụng nhiên liệu E10 đúng chuẩn, tránh mua phải xăng kém chất lượng từ những nguồn không rõ ràng”, ông Đặng Hữu Phúc, khẳng định.