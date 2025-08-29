Rẽ lối khởi nghiệp

Chị Đặng Thị Phúc, chủ xưởng sản xuất thạch cao, tỉ mỉ kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng

Trong khuôn viên sân vườn gia đình chồng trên đường Hồng Lĩnh, tổ dân phố Giáp Nhất, phường Hương Trà, vợ chồng chị Phúc cùng vài nhân viên tất bật nhào nặn, mài giũa những bức tượng thạch cao để kịp trả đơn hàng. “Khi còn làm cán bộ phường, tôi chỉ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm tượng. Giờ nghỉ hẳn công việc, tôi dành trọn tâm huyết cho sản xuất, kinh doanh”, nữ đảng viên trẻ cười hiền.

Tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội, chị Phúc sớm khẳng định vai trò của mình tại địa phương khi giữ nhiều chức vụ như: Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Văn (cũ), Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên tổ dân phố Giáp Nhất. Với những đóng góp nổi bật, chị được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, chị Phúc quyết định xin nghỉ công việc cán bộ bán chuyên trách để tập trung cho khởi nghiệp - một quyết định không dễ dàng, nhưng cần thiết.

Trước khi xây dựng xưởng sản xuất thạch cao, chị từng mở quán sinh tố, nước ép và nhanh chóng trở thành điểm hẹn của giới trẻ trong vùng. Tuy nhiên, niềm đam mê thực sự lại đến từ sở thích tô tượng của con gái. Ban đầu, chị Phúc chỉ nhận đi bỏ sỉ tượng cho các quán cà phê, khu vui chơi nhưng thu nhập không cao. Không nản lòng, vợ chồng chị quyết định học nghề. Chị vừa tìm đến các xưởng lớn để học hỏi, vừa tự nghiên cứu, thử nghiệm. “Có những đêm hai vợ chồng thức trắng, chỉ để thử đi thử lại cho ra mẫu mới ưng ý”, chị Phúc nhớ lại.

Thị trường tượng thạch cao đầy cạnh tranh. Để đứng vững phải theo kịp xu hướng, đồng thời tạo sự độc đáo về mẫu mã. Khi hai yếu tố này được đảm bảo, chị Phúc tập trung vào chất lượng: từng sản phẩm phải mịn, sắc nét, khi tô màu lên mới bắt mắt.

Vốn ít, mặt bằng hạn chế, tượng dễ vỡ khi vận chuyển xa, nhưng chị Phúc không bỏ cuộc. Chị học cách đóng gói an toàn, chủ động quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội để mở rộng thị trường.

Hiện nay, xưởng sản xuất của chị có hơn 1.000 mẫu tượng, mỗi ngày cho ra gần 500 sản phẩm, có mặt khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Mô hình không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho lao động tại địa phương. “Thấy tượng của mình có mặt ở nhiều quán cà phê, nhà sách, mình rất vui. Vui vì con trẻ có thêm trò chơi sáng tạo, mà gia đình mình cũng có thêm thu nhập”, chị Phúc tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chủ tiệm tô màu sáng tạo KUROMI, phường Phú Xuân nhận xét: “Tôi chọn mua sản phẩm thạch cao của chị Phúc vì mẫu mã đẹp, đa dạng và thường xuyên có mẫu mới, không bị trùng lặp. Giá cả hợp lý, chất lượng tượng mịn, sắc nét nên trẻ con rất thích...”.

Chị Phúc chia sẻ: “Làm kinh doanh không dễ. Nhưng nếu không mạnh dạn, sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể đi được tới đâu”. Chia sẻ về dự định sắp tới, chị Phúc cho biết, mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư máy sấy, giúp duy trì sản xuất ổn định quanh năm, tránh tình trạng mùa mưa không có chỗ phơi tượng.

Ông Trần Phúc, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Hương Trà, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Văn cho biết: Chị Đặng Thị Phúc là cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, luôn sôi nổi trong các phong trào và tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, đồng thời giỏi sản xuất, kinh doanh. Từ phong trào đến thực tiễn, chị Phúc đều tiên phong. Hiện không còn là cán bộ hội, nhưng với mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chị tiếp tục làm gương truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp làm giàu trong thanh niên.