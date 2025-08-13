Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

Người lao động luyện tập nghề pha chế

Mỗi người một lựa chọn

Ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản của vợ chồng trẻ Hoàng Văn Tin ở thôn Phụng Chánh, xã Vinh Lộc nằm giữa khu vườn rộng hàng trăm mét vuông, mặt tiền giáp quốc lộ. Trước nhà là shop hoa của vợ, bên hông là xưởng in nhỏ. Anh Tin kể, tốt nghiệp lớp 12, được chính quyền xã tư vấn, hướng dẫn thủ tục, anh đã đăng ký đi làm việc ở Nhật Bản theo hợp đồng. Ở xứ người, anh gặp cô gái quê xã Thủy Vân, cũng đi xuất khẩu lao động. Họ nên duyên vợ chồng, cùng đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm để tích lũy vốn về quê lập nghiệp.

Năm năm sau, số vốn tích lũy đủ để họ mua mảnh vườn, xây căn nhà tối giản theo phong cách Nhật. Hai vợ chồng chọn nghề theo sở thích và dựa vào nhu cầu thị trường. “Ở Nhật, tôi không chỉ có thu nhập ổn định mà còn học được tính chuyên nghiệp, kỷ luật, đúng giờ và giữ chữ tín. Đó là vốn quý khi trở về ”, Tin nói.

Không phải ai cũng chọn đi xa. Trần Thị Hồng Linh ở phường Thủy Xuân chọn học nghề ẩm thực và thức uống để làm việc tại Huế. Khóa học nghề ngắn hạn gần 3 tháng giúp Linh học được cách quản lý nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm, pha chế cơ bản, vận hành quầy, chăm sóc khách hàng. Lớp còn dạy dùng máy POS, nhận đơn trên ứng dụng giao đồ ăn, chụp ảnh món và viết bài ngắn cho fanpage.

Có nghề trong tay, Linh chưa vội khởi nghiệp. Cô chọn vào làm tại các quán cà phê lớn để tích lũy kinh nghiệm thực tế. “Khi đủ độ chín, tôi sẽ tận dụng mặt bằng ở quê để mở quán của riêng mình”, Linh chia sẻ.

Ông Võ Phan Thế Anh, chuyên gia setup, đào tạo quán cà phê tại Huế cho biết, những năm gần đây, nhiều bạn trẻ chọn học nghề F&B khá đông, thay vì chọn học đại học. Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo khá cao, chiếm trên 80%.

Tạo đà cho người lao động

Trong 7 tháng đầu năm 2025, thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho hơn 12.350 lao động, đạt 70% kế hoạch năm. Trong đó, có 1.614 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 77% kế hoạch đề ra. Các thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), tập trung vào các ngành kỹ thuật, điều dưỡng và sản xuất chế tạo.

Thành phố cũng đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và kỹ năng mềm cho người lao động, nhất là lao động trẻ và lao động nông thôn. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố thường xuyên tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người tìm việc. Việc đẩy mạnh giải quyết việc làm không chỉ giúp cải thiện thu nhập, ổn định đời sống người dân mà còn là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chương trình hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí cho lao động địa phương. Ưu tiên người có công, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất, lao động ở nông thôn, miền núi, phụ nữ làm chủ hộ.

Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế cho biết, công tác truyền thông về việc làm đã được đổi mới mạnh mẽ, kết hợp hệ thống phát thanh cơ sở, mạng xã hội (Facebook, Zalo) website và phối hợp với các cơ quan báo chí để giới thiệu tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp. Nhờ đó, khả năng kết nối và tương tác với người lao động được cải thiện rõ rệt, trung bình mỗi tháng thông tin việc làm tiếp cận hơn 100 nghìn lượt qua các nền tảng số.

Trung tâm còn phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động, ngày hội việc làm và các buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp. Những hoạt động này giúp người lao động cập nhật nhanh xu hướng nghề nghiệp, hiểu rõ yêu cầu của thị trường và tiếp cận các địa chỉ tuyển dụng uy tín qua kênh chính thống, tạo sự yên tâm khi tìm kiếm việc làm.