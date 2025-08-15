  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 17/08/2025 15:27

Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho cán bộ công chức nghỉ việc sau sáp nhập

HNN.VN - Ngày 17/8, Công ty Prudential tại Huế phối hợp với Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức chương trình “Có nghề phòng thân, có đà tiến thân” với chủ đề “Góc nhìn mới, cơ hội mới”.
Diễn giả Phan Thanh Hoàn chia sẻ tại chương trình

Chương trình nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho gần 100 cán bộ, công chức trong khu vực công nghỉ việc sau sáp nhập, cũng như những người có định hướng bước vào con đường khởi nghiệp, tìm hướng đi mới.

Diễn giả của chương trình, PGS.TS Phan Thanh Hoàn - Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Huế, đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực như: bối cảnh kinh tế Việt Nam và Huế, Nghị quyết 68-NQ/TW coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển, thách thức và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, xu hướng việc làm mới tại Huế, khác biệt giữa tư duy công và tư, lộ trình hành động 30-60-90 ngày khi bắt đầu một hướng đi mới, rào cản cần vượt qua, các hướng đi chính…

Trong phần giao lưu, các khách mời cũng chia sẻ những nội dung về khởi nghiệp dễ hay khó, đâu là xu hướng thị trường, cơ hội nào có thể nắm bắt, rủi ro nào cần lường trước? Sự trao đổi cởi mở giữa diễn giả và các khách mời đã giúp người tham dự có thêm kinh nghiệm thực tế, nhìn nhận rõ hơn con đường khởi nghiệp.

Theo diễn giả Phan Thanh Hoàn, chủ động phòng thân bằng việc trang bị kiến thức và kỹ năng mới là điều kiện cần để mỗi cá nhân tự tin bước vào giai đoạn mới. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho công việc, mà còn là tư thế sẵn sàng trước mọi rủi ro, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế tư nhân theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Chương trình được đánh giá là cơ hội để các cựu công chức và người lao động sau sáp nhập có thêm nền tảng vững chắc, tâm thế mới trong việc tìm hướng đi phù hợp, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và địa phương.

Liên Minh
 Từ khóa:
khởi nghiệpcán bộ công chức sau sáp nhậpprudential tại huếhỗ trợ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đúng cách

Ngày 15/8, Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Quỹ "Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” và chương trình “Yêu thương bắt đầu từ sự chủ động" tại Hà Nội. Sự kiện hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, thông tin khoa học và phương pháp chăm sóc sức khỏe đúng cách.

Hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đúng cách
Ký kết hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 12/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế (Hue IPBSA) và Tổng công ty Hạ tầng và Phát triển đô thị Hải ngoại Hàn Quốc (KIND) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển quan hệ đối tác tại thành phố Huế. Tham dự lễ ký kết có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; về phía KIND có ông Bokhwan Kim, Tổng Giám đốc KIND.

Ký kết hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top