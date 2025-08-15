Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho cán bộ công chức nghỉ việc sau sáp nhập

Diễn giả Phan Thanh Hoàn chia sẻ tại chương trình

Chương trình nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho gần 100 cán bộ, công chức trong khu vực công nghỉ việc sau sáp nhập, cũng như những người có định hướng bước vào con đường khởi nghiệp, tìm hướng đi mới.

Diễn giả của chương trình, PGS.TS Phan Thanh Hoàn - Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Huế, đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực như: bối cảnh kinh tế Việt Nam và Huế, Nghị quyết 68-NQ/TW coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển, thách thức và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, xu hướng việc làm mới tại Huế, khác biệt giữa tư duy công và tư, lộ trình hành động 30-60-90 ngày khi bắt đầu một hướng đi mới, rào cản cần vượt qua, các hướng đi chính…

Trong phần giao lưu, các khách mời cũng chia sẻ những nội dung về khởi nghiệp dễ hay khó, đâu là xu hướng thị trường, cơ hội nào có thể nắm bắt, rủi ro nào cần lường trước? Sự trao đổi cởi mở giữa diễn giả và các khách mời đã giúp người tham dự có thêm kinh nghiệm thực tế, nhìn nhận rõ hơn con đường khởi nghiệp.

Theo diễn giả Phan Thanh Hoàn, chủ động phòng thân bằng việc trang bị kiến thức và kỹ năng mới là điều kiện cần để mỗi cá nhân tự tin bước vào giai đoạn mới. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho công việc, mà còn là tư thế sẵn sàng trước mọi rủi ro, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế tư nhân theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Chương trình được đánh giá là cơ hội để các cựu công chức và người lao động sau sáp nhập có thêm nền tảng vững chắc, tâm thế mới trong việc tìm hướng đi phù hợp, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và địa phương.