Khi người yếu thế có việc làm ổn định

Các lớp học xoa bóp phục hồi sức khỏe giúp người mù có thêm cơ hội việc làm, phát triển sinh kế và ổn định đời sống. Ảnh: Hội Người mù thành phố cung cấp

Anh Trần Văn Mão (39 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng) là một minh chứng cụ thể cho việc thoát nghèo bền vững nhờ học nghề phù hợp. Trước đây, anh làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh. Nhờ công tác tuyên truyền, anh thấy nghề xoa bóp phục hồi sức khỏe phù hợp với người mù nên đã đăng ký theo học. Sau một thời gian theo học và thực tập ở các cơ sở massage chuyên nghiệp, anh đã có công việc ổn định tại cơ sở Massage Niềm tin 1, thuộc Hội Người mù thành phố Huế, với mức thu nhập dao động từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, anh cùng vợ có thêm điều kiện để chăm lo cho hai con, từng bước ổn định cuộc sống.

Năm 2025, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động yếu thế, lĩnh vực dịch vụ - chăm sóc sức khỏe được Hội Người mù TP. Huế chú trọng. Hội đã tổ chức 1 lớp dạy nghề xoa bóp cho 13 học viên và 1 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghề cho 32 nhân viên đang làm việc tại các cơ sở. Việc đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, gắn với nhu cầu thị trường giúp người lao động nâng cao tay nghề, tăng thu nhập và mở rộng cơ hội việc làm lâu dài.

Song song đó, Thành hội còn tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tập trung vào những ngành nghề phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng tiếp cận việc làm của người học. Cụ thể, có 3 lớp dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho gia cầm được tổ chức tại các địa bàn cơ sở, thu hút 54 học viên tham gia. Sau đào tạo, học viên là người mù và người khuyết tật được hỗ trợ 2.400 con gà giống, vắc-xin, cùng những kiến thức và kỹ thuật cần thiết để có thể áp dụng vào việc chăn nuôi, phát triển kinh tế tại hộ gia đình một cách hiệu quả.

Không chỉ dừng ở đào tạo, các hoạt động đánh giá, nâng cao tay nghề cũng được tổ chức bài bản. Hội thi tay nghề lần thứ 11 năm 2025 thu hút 127 thí sinh, tranh tài ở 7 ngành nghề như tin học dành cho người mù, xoa bóp phục hồi sức khỏe, sản xuất chổi đót, sản xuất hương, làm nấm rơm, chăn nuôi và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Hội thi không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn là căn cứ quan trọng để lựa chọn, bồi dưỡng lao động có tay nghề tham gia các hoạt động ở cấp cao hơn.

Với phương châm “thành lập tổ chức ở đâu thì xây dựng mô hình sản xuất ở đó”, Hội đã thành lập 1 công ty, 7 hợp tác xã, 1 cơ sở sản xuất tạo việc làm cho hàng trăm lao động là người mù, người khuyết tật trên địa bàn. Nhờ gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, trong năm 2025, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và đơn vị trực thuộc đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều hội viên, với tổng doanh thu toàn hệ thống đạt hơn 6,4 tỷ đồng. Thu nhập ổn định giúp người lao động yếu thế giảm phụ thuộc vào trợ cấp, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù TP. Huế chia sẻ: “Đào tạo nghề không chỉ là giải pháp trước mắt mà là hướng đi lâu dài trong công tác giảm nghèo. Khi người lao động yếu thế được học nghề, có việc làm và được hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu, họ không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành lực lượng lao động tích cực, đóng góp trở lại cho cộng đồng và xã hội”.

Cùng với đào tạo nghề, công tác chăm lo đời sống cho lao động yếu thế tiếp tục được quan tâm. Trong năm, các cấp hội đã vận động trao tặng 30.660 suất quà, tổng trị giá hơn 10,25 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây mới 9 căn nhà, tổng kinh phí 728 triệu đồng, giúp nhiều gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Thành hội phấn đấu doanh thu tăng trên 5% so với năm 2025; thu nhập bình quân của người lao động trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đạt trên mức lương cơ sở; thu nhập của người lao động trong lĩnh vực dịch vụ xoa bóp đạt trên mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Ngoài ra, dự kiến trong năm 2026 sẽ tiếp tục mở từ 1 - 2 lớp dạy nghề; đồng thời tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho các học viên.