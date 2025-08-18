Cục Thuế và Công ty Cổ phần MISA đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược nhằm phối hợp triển khai, vận hành và phát triển Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân (https://hotroNNT.gdt.gov.vn) là nền tảng trực tuyến được xây dựng để cung cấp thông tin, tài liệu đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ toàn diện về chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành thuế, nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ”.

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam cũng đang được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính công. Việc ra mắt Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của ngành thuế trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và bảo đảm minh bạch.

Theo ông Lữ Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty MISA, Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân được xây dựng với ba mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nộp đúng và nộp đủ số thuế phải nộp, đồng thời chuẩn hóa quy trình và dữ liệu. Thứ hai, giúp cộng đồng hiểu rõ công nghệ và chọn đúng công cụ trong quản trị tài chính, tuân thủ hóa đơn điện tử và quản lý thuế hiệu quả. Thứ ba, nâng cao năng lực kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận, qua đó đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia – một cách tiếp cận mới khi cơ quan thuế không chỉ hỗ trợ tuân thủ mà còn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Cổng thông tin được thiết kế với cấu trúc rõ ràng, phân loại nội dung theo từng nhóm đối tượng: cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Người sử dụng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin phù hợp, từ đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế, đến quản lý sổ sách kế toán. Đặc biệt, các chuyên mục riêng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp được trình bày chi tiết, kèm theo mẫu biểu và hướng dẫn cụ thể từng bước để giúp người dùng thuận tiện trong việc thực hiện đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin còn cung cấp kho kiến thức kinh doanh đa dạng về tài chính, kế toán, marketing, bán hàng, quản trị nhân sự và điều hành. Đặc biệt, nền tảng tích hợp trí tuệ nhân tạo với Chatbot tư vấn, giúp người nộp thuế nhanh chóng tiếp cận các kiến thức hữu ích trong quản trị, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh. Đây là điểm nhấn công nghệ nổi bật, góp phần nâng cao giá trị thực tiễn và khả năng ứng dụng rộng rãi của Cổng thông tin.

Ông Lữ Thành Long cho biết dự án này hoàn toàn mang tính phi lợi nhuận, phù hợp với sứ mệnh phụng sự xã hội mà MISA luôn theo đuổi. Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thuế, MISA cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và bảo mật thông tin ở mức cao nhất.

Trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng và Nhà nước luôn khẳng định khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, đồng thời khuyến khích hộ và cá nhân kinh doanh từng bước chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, song song với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và vận hành.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Công ty Cổ phần MISA và các vị đại biểu bấm nút ra mắt Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Cục Thuế và Công ty Cổ phần MISA đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược nhằm phối hợp triển khai, vận hành và phát triển Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân. Theo thỏa thuận, Cục Thuế đảm nhận vai trò chủ trì, định hướng toàn bộ hoạt động của Cổng, còn MISA sẽ đảm nhiệm công tác tư vấn kỹ thuật, thiết kế hạ tầng, xây dựng kho học liệu số, biên soạn tài liệu đào tạo và video hướng dẫn. Đồng thời, MISA cũng sẽ phối hợp cập nhật, bảo trì hệ thống và tích hợp các nội dung chuyên sâu về quản trị, áp dụng công nghệ và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định sự hợp tác với MISA là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để Cục Thuế tiếp tục phát triển hệ sinh thái ứng dụng trong quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế.

Ông nhấn mạnh: “Việc công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân là một cột mốc mới trong quá trình thay đổi toàn diện phương pháp hỗ trợ và phục vụ. Đây không chỉ là sự khởi đầu cho hợp tác công–tư trong lĩnh vực quản lý thuế, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của ngành thuế trong việc chuyển đổi từ quản lý sang phục vụ, hướng tới một ngành thuế hiện đại, minh bạch, thân thiện”.

Thực tế cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50% GDP, trên 30% tổng thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho 82% lao động trên cả nước. Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, cá nhân và hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực này. Để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ, thời gian qua Cục Thuế đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin như nâng cấp chức năng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên ứng dụng eTax Mobile, xây dựng Cổng thương mại điện tử, Cổng hỗ trợ hộ kinh doanh trên nền tảng số…

Việc triển khai Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân tiếp tục khẳng định quyết tâm của ngành thuế trong việc chuyển đổi từ mô hình “quản lý theo chức năng” sang “quản lý theo đối tượng”. Theo đó, công chức thuế trở thành những người phục vụ, còn cơ quan thuế thực sự là tổ chức cung cấp dịch vụ thuế chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh: “Đây không chỉ là mục tiêu thực hiện, mà còn thể hiện trách nhiệm của cơ quan thuế trong tiến trình hỗ trợ tối đa về chính sách thuế để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, từ đó làm giàu cho chính mình và đóng góp vào ngân sách, góp phần quan trọng phát triển đất nước. Vì vậy, việc ký kết hợp tác với MISA là một bước đi cần thiết để cùng nhau hướng đến những kênh thông tin cung cấp tin tức chính thống, nhanh chóng, dễ hiểu và dễ tiếp cận vì sự minh bạch, công bằng cho người nộp thuế trên cả nước”.