Mỹ: Thâm hụt ngân sách tăng gần 20% dù doanh thu thuế quan nhiều hơn

ClockThứ Tư, 13/08/2025 15:22
Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/8 cho biết thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 7/2025 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 291 tỷ USD, dù nguồn thu từ thuế hải quan - nhờ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt - tăng thêm gần 21 tỷ USD. Nguyên nhân chính là chi tiêu ngân sách tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu.

 Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, thâm hụt ngân sách tháng 7/2025 của Mỹ tăng 47 tỷ USD, tương đương mức tăng 19%, so với tháng 7/2024. Tổng thu ngân sách đạt 338 tỷ USD, tăng 2% (8 tỷ USD), trong khi chi tiêu tăng 10% (56 tỷ USD), lên 630 tỷ USD - mức kỷ lục cho các tháng Bảy. Bộ Tài chính Mỹ lưu ý tháng Bảy năm nay có ít ngày làm việc hơn, và nếu điều chỉnh theo yếu tố này, thu ngân sách sẽ tăng thêm khoảng 20 tỷ USD, đưa mức thâm hụt xuống khoảng 271 tỷ USD.

Thu ròng từ thuế hải quan của Mỹ trong tháng Bảy vừa qua đạt khoảng 27,7 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 7,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, nhờ mức thuế nhập khẩu cao hơn mà ông Trump áp dụng. Con số này tương đương với mức thu tháng Sáu và tiếp tục xu hướng tăng đều từ tháng 4/2025.

Tổng thống Trump nhiều lần ca ngợi số tiền “chảy” vào ngân sách từ thuế quan, song thực tế các khoản này do doanh nghiệp nhập khẩu trả, và một phần chi phí thường được chuyển sang người tiêu dùng qua giá bán cao hơn. Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 cho thấy giá một số mặt hàng nhạy cảm với thuế quan như đồ nội thất, giày dép và phụ tùng ô tô tăng, nhưng bị bù lại bởi giá xăng giảm.

Trong 10 tháng kể từ đầu năm tài khóa 2025 (bắt đầu từ tháng 10/2024), tổng thu từ thuế hải quan của Mỹ đạt 135,7 tỷ USD, tăng 73 tỷ USD (116%) so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khoản tăng này bị lấn át bởi chi phí cho các chương trình y tế của Chính phủ như Medicare và Medicaid, tăng 10% (141 tỷ USD) lên 1.557 tỷ USD.

Chương trình hưu trí an sinh xã hội – khoản chi lớn nhất – cũng tăng 9% (108 tỷ USD) trong 10 tháng đầu tài khóa hiện tại, lên 1.368 tỷ USD. Lãi trả cho nợ công tiếp tục đi lên, vượt 1.010 tỷ USD, tăng 6% (57 tỷ USD) so với năm trước do lãi suất nhỉnh hơn và khối lượng nợ lớn hơn.

Tổng thể, thâm hụt ngân sách 10 tháng đầu năm tài khóa 2025 của Mỹ đạt khoảng 1.629 tỷ USD, tăng 7% (112 tỷ USD) so với cùng kỳ tài khóa trước. Tổng thu ngân sách đạt kỷ lục 4.347 tỷ USD, tăng 6% (262 tỷ USD), trong khi chi tiêu cũng lập kỷ lục mới ở mức 5.975 tỷ USD, tăng 7% (374 tỷ USD).

