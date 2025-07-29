Đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế

Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng thủ tục

Nợ thuế tăng

Số liệu từ Thuế thành phố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng nợ thuế trên địa bàn là 766,8 tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm 2024, tiền thuế nợ tăng 203,3 tỷ đồng, tương đương với tăng 36,1%. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 692,7 tỷ đồng, tăng 197 tỷ đồng tương đương 39,7% so với thời điểm 31/12/2024; tiền thuế nợ khó thu là 74,1 tỷ đồng, tăng 6,3 tỷ đồng tương đương tăng 9,2% so với thời điểm 31/12/2024; không phát sinh tiền nợ thuế đang xử lý.

Theo Thuế thành phố, nguyên nhân dẫn đến một số trường hợp nợ thuế kéo dài qua nhiều kỳ, nhiều năm là do người nộp thuế đã mất khả năng thanh toán. Số tiền thuế nợ khó thu kéo dài của những năm trước tồn đọng không thu hồi được dẫn đến tiền chậm nộp phát sinh liên tục tăng. Một số khoản nợ về đất do còn nhiều vướng mắc trong khai thác, chờ giải phóng mặt bằng, đang khiếu nại về đối tượng được miễn giảm tiền đất… nên người nộp thuế (NNT) chưa nộp tiền vào NSNN.

Một bộ phận NNT chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, nợ thuế kéo dài dẫn đến khoản tiền phạt chậm nộp tăng lên. Cụ thể, NNT chỉ nộp khoản nợ trên 90 ngày để không bị cưỡng chế và vẫn tiếp tục nợ khoản thuế phát sinh dưới 90 ngày. Một số DN bỏ địa chỉ sản xuất, kinh doanh, còn nợ thuế nhưng không làm thủ tục khai báo lại cho cơ quan thuế dẫn đến tình trạng thông báo nợ thuế gửi đến NNT bị trả lại, gây khó khăn cho công tác đôn đốc nộp thuế.

Ngoài ra, thời gian gần đây, nhiều khoản nợ ảo phát sinh từ lệ phí trước bạ, thu từ đất, thuế thu nhập doanh nghiệp do hệ thống TMS (hệ thống quản lý thuế tập trung) không tự động bù trừ sau khi chốt sổ hàng tháng. Đặc biệt, đối với các khoản nợ thu từ đất chưa có biện pháp kiểm soát và xử lý triệt để nợ ảo trong trường hợp NNT ngừng thực hiện thủ tục về đất, chủ yếu dựa vào các biện pháp tuyên truyền để NNT chủ động phối hợp và thông báo tới cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện chia tách, sáp nhập theo địa bàn hành chính trong 6 tháng đầu năm diễn ra hai lần đã ảnh hưởng đến số liệu báo cáo chưa thật sự chính xác, còn có nhiều vướng mắc chưa xử lý được.

Tăng cường các giải pháp thu hồi nợ

Theo ông Hoàng Quốc Việt, Phó Trưởng Thuế thành phố, để hạn chế nợ thuế phát sinh mới, giảm nợ gối đầu, thời gian qua, Thuế thành phố đã chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở (trước đây là các đội thuế) tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, làm việc với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc, động viên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Thuế thành phố cũng xây dựng kế hoạch chỉ đạo và triển khai, tổ chức các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế để hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được Cục Thuế giao.

Trong 6 tháng đầu năm, Thuế thành phố đã ban hành thông báo đôn đốc thu nợ 183.090 lượt với tổng số tiền là 2.749 tỷ đồng. Ban hành các quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ 3.278 lượt, với tổng số tiền cưỡng chế 703,9 tỷ đồng. Trong đó, cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng 3.005 lượt với tổng số tiền là 562,5 tỷ đồng; cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 271 lượt với số tiền 141,4 tỷ đồng; cưỡng chế thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh 2 lượt với số tiền 0,014 tỷ đồng. Đồng thời, công khai thông tin NNT chây ỳ nợ thuế lên Cổng thông tin điện tử ngành thuế 5.206 lượt với tổng số tiền là 1.389,7 tỷ đồng. Số trường hợp bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh đã ban hành là 320 trường hợp, với tổng số tiền nợ thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh là 134,8 tỷ đồng. Trong đó, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đang còn hiệu lực 278 trường hợp; hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh 42 trường hợp với số tiền thu được là 24,2 tỷ đồng.

Với các biện pháp đã triển khai một cách đồng bộ, số tiền thuế nợ của năm trước đã thu được là 114,4 tỷ đồng, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 101,7 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 12,6 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ phát sinh trong năm thu được là 1.665,3 tỷ đồng, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 1.662,3 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 2,9 tỷ đồng.

Theo ông Hoàng Quốc Việt, Thuế thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nợ thuế, tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành liên quan trong việc thu hồi tiền thuế nợ. Đẩy mạnh điện tử các khâu, các bước trong công tác quản lý, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan như: Cơ quan công an, ngân hàng, tòa án, quản lý thị trường... trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Đôn đốc thu nợ đối với khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo các nghị định của Chính phủ về gia hạn nộp thuế. Đối với các khoản nợ liên quan đến đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, thực hiện rà soát xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ NSNN. Trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế sẽ chủ động ban hành văn bản kiến nghị UBND cấp có thẩm quyền tiến hành thu hồi đất.