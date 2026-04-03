Phòng bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo cung cấp nguồn thịt sạch

Trang trại chăn nuôi của anh Trần Quốc Khánh tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh

Chủ động từ cơ sở

Theo chân đoàn công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố đến các địa phương trọng điểm về chăn nuôi để tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, chúng tôi nhận thấy sự phối hợp đồng bộ giữa đơn vị và địa phương trong kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc-xin.

Trang trại chăn nuôi của anh Trần Quốc Khánh ở phường Phong Dinh có hơn 1.000 con lợn và 12.000 con gà, được quy hoạch nhiều dãy chuồng đạt tiêu chuẩn trang trại quy mô lớn. Mấy năm gần đây, trang trại thường xuyên duy trì số lượng vật nuôi như trên, luôn tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của ngành chức năng.

Anh Khánh cho biết, trang trại lợn cho xuất chuồng sau mỗi đợt 4 tháng và đàn gà là sau mỗi đợt 3 tháng. Để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, giảm thiểu rủi ro, hằng năm, trang trại tuân thủ chặt chẽ quy trình tiêm phòng cho vật nuôi các loại vắc-xin dịch tả lợn, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, H5N1, H9N1… “Mỗi lần nhập lợn giống, gà giống, dù con giống đã được đơn vị cung cấp tiêm phòng trước đó, nhưng cơ sở trang trại vẫn hợp đồng tiêm phòng vắc-xin các loại dịch bệnh ngay từ đầu vào, đảm bảo theo đúng quy định của địa phương và ngành chức năng”, anh Khánh chia sẻ.

Cũng là cơ sở chăn nuôi có quy mô, trang trại nuôi gà, vịt trời của chị Trần Thị Mỹ Lệ ở phường Phong Thái cũng luôn tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Lệ cho biết, mỗi năm cơ sở duy trì số lượng 12.000 con gà và vịt trời. Chi phí tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi hàng năm gần 60 triệu đồng. Cơ sở luôn áp dụng các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi có khả năng xảy ra theo hướng dẫn của ngành chức năng, nhằm đảm bảo nguồn cung sản phẩm sạch ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố thông tin, ngoài thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc-xin, đơn vị còn tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra các loại dịch bệnh.

Tăng cường công tác phối hợp

Nhằm triển khai công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp các xã, phường khẩn trương chỉ đạo tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đảm bảo tỷ lệ đề ra.

Tại cơ sở, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với cơ quan chuyên môn các xã, phường tổ chức thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi để tiến hành tiêm phòng các loại vắc-xin vụ xuân 2026; triển khai giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới phát sinh. Đồng thời, báo cáo đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn, bản đến cấp xã và thành phố; hướng dẫn người chăn nuôi hàng ngày áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, sản phẩm, giết mổ động vật, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép.

Theo ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh, địa phương phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định, duy trì hệ thống thú y cơ sở hoạt động ổn định, không gián đoạn, thực hiện chế độ báo cáo dịch bệnh đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn; đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả, cung cấp thực phẩm có nguồn gốc từ động vật an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm, cùng với việc phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đơn vị cũng duy trì công tác chốt chặn 24/24h tại các chốt kiểm dịch và thực hiện tiêu độc khử trùng hàng ngàn lượt phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Nhờ đó, đã chủ động phòng, chống triệt để các loại dịch bệnh có khả năng xảy ra ngay tại cơ sở. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn và tăng cường năng lực cho nhân viên thú y cấp xã để tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở, nhất là tại các địa phương có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm phòng thấp…