Tạo đột phá cho Thanh Thủy

Tạo sản phẩm tiểu thủ công nghiệp nón lá Thanh Thủy. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Mở rộng không gian phát triển

Năm 2025, Thanh Thủy ghi nhận sự ổn định của hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc phường chủ động đề xuất phương án đầu tư tại khu đất thương mại, dịch vụ rộng 3,42ha. Đây được xem là “quỹ đất vàng” để phát triển các loại hình kinh doanh hiện đại như trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị. Dự án Trung tâm dịch vụ ô tô cao cấp tại Khu đô thị mới An Vân Dương cũng đang được thẩm định để trình phê duyệt. Nếu được triển khai, dự án không chỉ tạo thêm việc làm cho người lao động mà còn góp phần hình thành chuỗi dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Ở khu vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, hoạt động sản xuất tiếp tục duy trì ổn định. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng giữ vai trò chủ lực, trong khi các ngành nghề truyền thống như chế biến gỗ, sản xuất chổi đót, tinh dầu, giấy, composite… vẫn hoạt động đều đặn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 4.465 tỷ đồng trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho sức chống chịu và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều biến động.

Việc cung cấp thông tin quy hoạch cụm công nghiệp cũng được phường đẩy mạnh. Nhờ đó, địa phương đã thu hút 54 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, mở ra những cơ hội phát triển mới. Khu vực kinh tế tập thể cũng có chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2025, địa phương đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 262 trường hợp.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sức bật tăng trưởng

Bên cạnh những kết quả đạt được, phường Thanh Thủy vẫn đối mặt với không ít khó khăn cần sớm tháo gỡ. Nổi bật trong đó là vấn đề môi trường tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương. Do chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên việc kiểm soát ô nhiễm còn hạn chế. Một số cơ sở tái chế giấy vẫn hoạt động khi chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và hệ thống xử lý chất thải, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Bên cạnh đó là hạ tầng giao thông ở một số khu vực chưa đồng bộ, thiếu sự kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất và trung tâm đô thị; tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra...

Một thách thức khác nữa là nguồn nhân lực chuyên môn còn thiếu. Với diện tích tự nhiên gần 49km², dân số hơn 45.800 người và 33 tổ dân phố, Thanh Thủy có quy mô tương đối lớn. Đặc biệt, địa phương được quy hoạch hơn 1.000ha phát triển đô thị mới - khu vực được xác định là trọng điểm thu hút đầu tư. Tuy nhiên, việc thiếu hụt cán bộ chuyên ngành như kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý đất đai… đã ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ, thẩm định quy hoạch và triển khai chuyển đổi số.

Việc thúc đẩy đầu tư vào Cụm Công nghiệp Thủy Phương được xem là giải pháp then chốt. Trong khi đó, hạn chế lớn nhất vẫn là hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy, chữa cháy và giao thông nội bộ. Đối với dự án Cụm Công nghiệp Thủy Phương 2, dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng vẫn chưa có nhà đầu tư đăng ký. Điều này cho thấy việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng chính sách thu hút phù hợp là yêu cầu cấp thiết.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo phường, Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc ghi nhận những nỗ lực của Thanh Thủy trong công tác quản lý Cụm Công nghiệp Thủy Phương. Ông Đặng Hữu Phúc cũng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt chú trọng đến hệ thống xử lý nước thải tập trung và công tác phòng cháy, chữa cháy. Sở Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, góp phần sớm hoàn thiện và phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp trên địa bàn.