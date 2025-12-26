Đảm bảo tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vaccine

Quý I năm nay, lĩnh vực chăn nuôi thành phố tăng trưởng 3 - 4% so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn ước đạt 169.000 con, tăng 3,6% so với năm 2025; đàn trâu 15.300 con (giữ ổn định), đàn bò 33.200 con (trong đó sinh sản thêm 1.000 bò vàng) tăng 4%; đàn gia cầm 5,25 triệu con, tăng 1%...

Tiêm vaccine cho gia cầm

Theo đó, công tác tiêm phòng các loại vaccine tăng 3-4%. Tính đến nay, toàn thành phố đã tiêm được 18.384 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò (đạt 56% kế hoạch), 17.497 liều vaccine tam liên lợn (đạt 70%), 3.700 liều E.coli (đạt 62%), 337.100 liều cúm gia cầm (đạt 69%), 274.300 liều dịch tả vịt (58%), 220.725 liều Newcastle (68%), 160.100 liều Gumboro (69%), 73.700 liều đậu gà (72%), 23.510 liều trụ huyết trùng gia cầm (74%) và 4.875 liều lở mồm long móng (8%). Tuy nhiên, qua rà soát, một số xã, phường có tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm còn thấp so với diện tiêm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp các địa phương kiểm tra, đôn đốc tiến độ tiêm phòng ở các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng dưới 50% kế hoạch. Hiện nay, tỷ lệ tiêm phòng tụ huyết trùng trâu, bò ở các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5 vẫn còn dưới 50%...

Nhằm triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các xã, phường khẩn trương chỉ đạo tổ chức tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi đảm bảo tỷ lệ. Các địa phương rà soát tổng đàn vật nuôi, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, dại, cúm gia cầm, tai xanh, viêm da nổi cục… tại các khu vực có nguy cơ cao, tổng đàn lớn; thực hiện tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung, bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vaccine.

Đồng thời, chủ động điều chỉnh kế hoạch và tổ chức tiêm phòng đại trà cho đàn vật nuôi, tránh tiêm muộn hoặc để vaccine hết hạn, đặc biệt là tiêm phòng dại cho chó, mèo. Trong năm 2026, số lượng vaccine dại và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó, mèo trên địa bàn thành phố có số lượng 59.700 con.