Thêm hai ấn phẩm hay cho Tủ sách Huế

Bộ sách “Tuyển tập những bài nghiên cứu về Triều Nguyễn” vừa được giới thiệu đến công chúng tại Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2026

Hai ấn phẩm này vừa được giới thiệu đến công chúng tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức ngày 21/4.

Như vậy sau hơn 5 năm hình thành, Tủ sách Huế đã giới thiệu 16 ấn phẩm có giá trị, góp phần hình thành nguồn tư liệu nghiên cứu phong phú, có chiều sâu lịch sử và học thuật.

Ngay từ hình thức, bộ sách đã tạo ấn tượng mạnh với bạn đọc. Hai tập được in khổ 16 x 24cm, bìa cứng, trình bày trang nhã, in ấn công phu, thể hiện sự trân trọng đối với tri thức và di sản. Đây không chỉ là một ấn phẩm nghiên cứu, mà còn là một sản phẩm văn hóa có giá trị lưu giữ lâu dài, phù hợp với cả thư viện chuyên ngành lẫn người đọc yêu Huế.

Nội dung sách là nguồn tư liệu quý giá của quá trình nghiên cứu liên tục, nghiêm túc và có chiều sâu về Triều Nguyễn, triều đại gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của Huế.

Các bài nghiên cứu trong tuyển tập bao quát nhiều lĩnh vực, từ chính trị, pháp luật, lịch sử, ngoại giao, quân sự đến văn hóa, xã hội, tư tưởng của Triều Nguyễn.

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, “Tuyển tập những bài nghiên cứu về Triều Nguyễn” là công trình học thuật công phu về Huế. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức, tập sách còn có ý nghĩa quan trọng trong việc “giải băng” những định kiến lịch sử từng tồn tại đối với Triều Nguyễn.

Nếu như tập 1 của “Tuyển tập những bài nghiên cứu về Triều Nguyễn” đặt nền móng với việc tuyển chọn các công trình nghiên cứu tiêu biểu về Huế trong nhiều lĩnh vực, thì tập 2 tiếp tục đào sâu vào một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với sự hình thành và phát triển của Kinh đô Huế.

Các bài viết trong tập sách này có phạm vi rất rộng, bao quát nhiều lĩnh vực: Từ chính trị, quân sự, ngoại giao đến kinh tế, khoa học kỹ thuật; từ lễ nhạc, văn học nghệ thuật đến kiến trúc, di tích, cổ vật; từ nhân vật lịch sử đến đời sống làng, xã và đô thị. Đặc biệt, nhiều công trình đã tiếp cận các vấn đề dưới góc nhìn liên ngành, đặt Huế trong mối liên hệ rộng hơn với khu vực và thế giới.

Nhìn chung, giá trị nổi bật của bộ sách “Tuyển tập những bài nghiên cứu về Triều Nguyễn” là phương pháp nghiên cứu nghiêm cẩn. Nhiều bài viết được xây dựng trên cơ sở khảo cứu tư liệu lưu trữ, đối chiếu sử liệu trong và ngoài nước, kết hợp điền dã thực địa, từ đó đưa ra những phát hiện mới và kiến giải khoa học có giá trị.

“Không dừng lại ở giá trị học thuật, bộ sách còn mang ý nghĩa thực tiễn rõ nét. Những kết quả nghiên cứu được tập hợp trong hai tập sách chính là cơ sở khoa học quan trọng, góp phần định hướng chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phục vụ cho quá trình quy hoạch, phát triển Huế theo mô hình đô thị di sản, sinh thái và thông minh”, TS. Phan Thanh Hải nhận định.

Với dung lượng đồ sộ, bộ sách hai ấn phẩm được đánh giá là “kho tri thức” về Huế và được xem nguồn tư liệu quý giá dành cho các nhà khoa học, nhà quản lý, sinh viên, học giả và tất cả những ai quan tâm đến văn hóa, lịch sử Việt Nam.