Phát huy vai trò chủ thể, vươn lên phát triển kinh tế

Nông dân Phú Vang chăm sóc lúa

Cần cù, vượt khó

Trang trại gà thả vườn của ông Nguyễn Vĩnh Tường ở thôn Hà Trữ Thượng, xã Phú Vang được người dân trong vùng biết đến, không chỉ bởi quy mô, chất lượng sản phẩm tốt, mà còn vì sự vượt khó, nghị lực, vươn lên từ hai bàn tay của người nông dân khi tuổi đã lớn.

Trước đây, ông Tường phải bôn xa xứ người làm ăn. Số phận kém may mắn, ông trở về quê hương khi ngấp nghé tuổi 60 cùng 3 đứa con còn nhỏ. Cha mẹ đã mất, chỉ còn căn nhà nhỏ với khu vườn 7 sào đất đồi cát sỏi bỏ hoang. Chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì ông Tường được chính quyền địa phương hỗ trợ mô hình sinh kế thuộc dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với 100 con gà giống.

Quyết tâm phát triển kinh tế hiệu quả, ông Tường vừa học hỏi kỹ thật nuôi, kinh nghiệm chăm sóc “sức khỏe” đàn gà trong điều kiện thời tiết khác nhau. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, ông Tường không ngơi tay: cho gà ăn, vệ sinh chuồng, thay nước sạch, tìm nguồn cá tươi bổ sung vào thức ăn...

Sự cần cù, chịu khó bao tháng ngày đã được “đền đáp”. Đàn gà của ông Tường phát triển tốt, không hề bị bệnh, chất lượng ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Trước hiệu quả đó, ông Tường được chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang (trước đây, nay là Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Vang) tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay vốn phát triển sản xuất, tăng đàn, mở rộng chuồng trại. Từ 100 gà giống ban đầu, ông Tường phát triển thành trang trại, với số lượng gà dao động từ 3.000-5.000 con. Ngoài nuôi gà thịt, ông Tường còn “ươm” gần 1.000 con gà giống vừa phục vụ nguồn giống tại chỗ, vừa cung cấp cho thị trường.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Vang (giữa) nắm tình hình của những hộ vay vốn phát triển làm nấm rơm

Ở thôn Mong C trên địa bàn xã, ông Lê Văn Quý cũng là một trong những điển hình nông dân vượt khó vươn lên phát triển kinh tế bằng nghị lực vượt lên nghịch cảnh, làm chủ cuộc sống.

Con trai ông Quý gặp tai nạn lao động, nằm liệt trên giường. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng ông Quý làm việc cật lực: nuôi heo tăng thu nhập. Đàn heo nhà ông Quý có những thời điểm lên đến 40 con. Ngoài ra, ông Quý còn làm thêm mấy sào ruộng. “Vất vả lắm, nhưng chỉ có bản thân mình mới giúp được mình một cách bền vững. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, vợ chồng tôi cũng động viên nhau nỗ lực, cố gắng”- ông Quý chia sẻ.

Bằng tinh thần đó, vợ chồng ông Quý đã không “gục ngã” trước biến cố dịch bệnh ập đến khiến đàn heo không còn con nào. Người nông dân này tâm sự: “Đang suy nghĩ tìm hướng đi mới thì gia đình tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ 1 cặp bò giống. Vợ chồng tôi mừng lắm, tự nhủ lòng phải có trách nhiệm nhân lên đàn bò, phát triển kinh tế, đồng thời không phụ sự quan tâm của chính quyền, cộng đồng, xã hội”.

Trên địa bàn xã Phú Vang, có những người trót lầm lỗi, được tạo điều kiện vay vốn chính sách, “tiếp sức” trên con đường hoàn lương. Họ đã nỗ lực làm lại cuộc đời, phát triển kinh tế vững vàng, đồng thời đóng góp cho xã hội. Điển hình là trường hợp anh N.V.Đ. ở thôn Phường Tư. Từ nguồn vốn chính sách, anh Đ dần dần phát triển cơ sở may gia công với 15 máy may, máy vắt sổ và tạo công việc cho 16 lao động với mức thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Vang, Lê Đức Lộc: Khi người dân phát huy vai trò chủ thể, luôn chủ động, tìm cách vượt qua những khó khăn thì những chương trình, mô hình phát triển kinh tế, mà các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ, sẽ phát huy hiệu quả cao nhất. Đó là “chìa khóa” mở ra thành công trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, mạnh giàu.

Các hộ nuôi trồng thủy sản gia cố hồ sau khi được vay vốn chính sách, khắc phục sau lũ lụt, chuẩn bị vụ nuôi mới

Chung tay phát triển

Anh Trương Huỳnh Công Ngọc Quỳnh, ở thôn Mong C (trước đây thuộc xã Phú Gia cũ), là một trong những tấm gương thanh niên tiêu biểu về lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, lan tỏa tinh thần vươn lên cho những người trẻ trên địa bàn.

Phú Gia cũ là vùng đất nông nghiệp, hầu hết người dân sinh sống bằng nghề sản xuất lúa. Gia đình anh Quỳnh cũng làm 6 ha ruộng. Bằng sự nhạy bén trong làm ăn, anh Quỳnh mạnh dạn vay ngân hàng 300 triệu đồng, đầu tư mua máy gặt đập liên hợp để gặt lúa cho bà con nông dân trên địa bàn. Ngoài ra, anh còn còn đưa máy gặt đi gặt thuê ở các tỉnh phía Bắc.

Công việc hiệu quả, sau khi thu hồi vốn và có một phần tích lũy, anh Quỳnh tiếp tục vay thêm tiền, lần lượt mua 2 máy cày loại nhỏ, 1 máy cày to. Bằng đầu óc nhạy bén, năng nổ, biết tính toán trong sản xuất, kinh doanh, mỗi năm doanh thu của người thanh niên trẻ gần cả tỷ đồng. Mỗi khi đến mùa vụ, anh Quỳnh còn tạo việc làm thời vụ cho gần chục lao động.

Khu công nghiệp Phú Đa tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương

Anh Nguyễn Thành Lượng ở thôn Mong B, cũng là người đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ cơ giới hóa nông nghiệp, lan tỏa tinh thần vươn lên làm giàu bằng đồng ruộng, đến những người nông dân trên địa bàn.

Để giải phóng sức lao động, tăng hiệu quả công việc, anh Lượng cùng gia đình đầu tư máy gặt đập liên hợp, máy cày công suất lớn, máy cuốn rơm, máy bay phun thuốc không người lái. Những máy móc này anh Lượng canh tác trên 15 ha ruộng của gia đình và phục vụ cho bà con nông dân trong và ngoài địa phương, tăng thu nhập, tránh lãng phí tài nguyện, bảo vệ môi trường, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và giúp người nông dân hạn chế được tình trạng tiếp xúc với các hóa chất độc hại.

Chủ tịch UBND xã Phú Vang, Đức Lộc nói rằng, trên địa bàn có rất nhiều người trẻ tiên phong dám nghĩ, dám làm với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, ứng dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật vào canh tác để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần xây dựng kinh tế của địa phương ngày càng phát triển bền vững theo hướng hiện đại. Thành quả của mỗi cá nhân, mỗi gia đình là sự đóng góp chung để kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đi lên.