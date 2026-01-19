  • Huế ngày nay Online
Ứng phó với không khí lạnh, ngập úng, rét đậm, rét hại

HNN.VN - Ngày 19/1, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đã gửi yêu cầu đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP. Huế chủ động ứng phó với không khí lạnh, ngập úng, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Chủ động ứng phó với không khí lạnh, ngập úng, rét đậm, rét hại Mưa lớn chưa dứt, hồ chứa tiếp tục xả lũ Lũ xuống chậm, tiếp tục mưa rất to, cảnh báo ngập lụt, sạt lở diện rộngNước lũ xuống chậm, TP. Huế vẫn ngập sâu

 Đê Bàu Mới đã được gia cố để ngăn triều cường, đảm bảo sản xuất vụ Đông - Xuân cho diện tích lúa vùng thấp trũng của phường Hóa Châu và xã Quảng Điền

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 21 đến 25/1, khu vực TP. Huế chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh, nên trên đất liền có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Tổng lượng mưa từ ngày 19 - 28/1 phổ biến 40 - 60mm, có nơi trên 80mm; nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét, vùng núi A Lưới đêm và sáng rét đậm, trên vùng biển có gió mạnh, sóng lớn, biển động.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, mưa lớn, ngập úng, gió mạnh trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Tuyệt đối không cho phép tàu, thuyền ra khơi đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn đi biển, không đủ công suất hoặc không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn theo quy định; triển khai các biện pháp chống úng, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026 tại các vùng trũng, thấp; tổ chức phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng cao.

Rà soát, xây dựng phương án vận hành, điều tiết các hồ chứa nước cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo trong thời kỳ cuối tháng 1/2026, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, góp phần chống úng bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 

​Tin, ảnh: PHONG ANH
Ngày 19/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường Cam Đường (Lào Cai) đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” tại phường An Cựu (TP. Huế).

