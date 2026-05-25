Nắng nóng cực đoan: Đừng chủ quan với những dấu hiệu quá tải nhiệt

PGS,TS, bác sĩ Lê Hoàn thăm khám cho bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.

PV: Thưa anh, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì say nắng, đột quỵ nhiệt, mất nước có tăng không?

PGS,TS, bác sĩ Lê Hoàn: Trong các đợt nắng nóng cực đoan gần đây, số trường hợp nhập viện do say nắng, kiệt sức vì nhiệt, mất nước và các biến chứng liên quan có xu hướng gia tăng, nhất là ở nhóm người lao động ngoài trời, người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Khi nhiệt độ môi trường tăng quá cao và kéo dài, cơ thể phải hoạt động liên tục để thải nhiệt, dẫn tới nguy cơ rối loạn điều hòa thân nhiệt, mất nước và rối loạn điện giải.

PV: Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng thế nào đến tim mạch, huyết áp, hô hấp, thần kinh?

PGS,TS, bác sĩ Lê Hoàn: Nắng nóng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi đơn thuần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cơ quan quan trọng.

Với hệ tim mạch, cơ thể phải tăng tuần hoàn máu ra da để tản nhiệt khiến tim làm việc nhiều hơn, dễ gây tim đập nhanh, tụt huyết áp, làm nặng thêm bệnh mạch vành, suy tim hoặc tăng nguy cơ đột quỵ ở người có sẵn bệnh lý nền.

Với hệ hô hấp, thời tiết oi bức khiến người bệnh cảm thấy khó thở hơn, nhất là ở những người mắc bệnh phổi mạn tính như hen hoặc COPD. Trong khi đó, mất nước và rối loạn điện giải do nắng nóng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây đau đầu, chóng mặt, giảm tập trung, lơ mơ, thậm chí co giật hoặc hôn mê trong các trường hợp sốc nhiệt nặng.

PV: Có những dấu hiệu nào cho thấy cơ thể đang bị quá tải nhiệt nhưng người dân thường chủ quan không để ý?

PGS,TS, bác sĩ Lê Hoàn: Đúng thế. Đáng lo ngại là nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm của tình trạng quá tải nhiệt thường bị người dân chủ quan bỏ qua.

Các biểu hiện như khát nước nhiều, mệt lả, đau đầu, chuột rút, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, vã mồ hôi nhiều hoặc cảm giác kiệt sức sau khi ở ngoài trời lâu đều là tín hiệu cơ thể đang không thích nghi được với nhiệt độ cao.

Ở người già và trẻ nhỏ, biểu hiện đôi khi không điển hình, chỉ là dấu hiệu lừ đừ, ăn uống kém hoặc ngủ nhiều bất thường.

PV: Thưa Tiến sĩ, vậy trường hợp nào cần nhập viện ngay?

PGS,TS, bác sĩ Lê Hoàn: Khi xuất hiện các dấu hiệu như choáng váng nhiều, ngất, khó thở, đau ngực, lơ mơ, co giật, sốt cao sau phơi nắng hoặc người bệnh không thể tự uống nước, cần đưa tới cơ sở y tế ngay lập tức.

Trong lúc chờ cấp cứu, cần nhanh chóng chuyển người bệnh vào nơi thoáng mát, cởi bớt quần áo dày, chườm hạ nhiệt và bổ sung nước-điện giải nếu người bệnh còn tỉnh táo.

Sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể gây tổn thương não, tim, thận và đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

