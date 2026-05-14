“Hạ nhiệt” hóa đơn tiền điện

Sinh hoạt ngoài trời là cách nhiều người dân lựa chọn để giảm tiêu thụ điện

Nhiều cách làm hay

Mới khoảng 8 giờ sáng, cái nắng ở Huế đã oi nồng, hắt hơi nóng xuống những con đường. Trong căn nhà nhỏ ở phường Vỹ Dạ, bà Nguyễn Thị Hồng giữ thói quen buông rèm vào ban ngày để tránh ánh nắng, giảm nhiệt cho căn nhà. “Tháng trước trời nắng to, cả nhà tôi sử dụng hơn 2 triệu đồng tiền điện nên tháng này tôi phải thay đổi để giảm lượng điện tiêu thụ. Ban ngày tôi kéo rèm để tránh nắng gắt. Đến trưa thì bật điều hòa khoảng 25 - 26 độ rồi sử dụng thêm quạt. Vào chiều tối, khi trời đã mát hơn thì mở cửa nhà thông thoáng để đón gió tự nhiên”, bà Hồng chia sẻ.

Bà Hồng kể, trước đây gia đình thường bật điều hòa gần như liên tục trong những ngày nóng cao điểm. Sau khi điều chỉnh cách sử dụng, lượng điện tiêu thụ đã có phần giảm. Những khoảng thời gian không quá nóng, cả nhà ưu tiên sử dụng quạt thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy lạnh.

Tương tự gia đình bà Hồng, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố cũng bắt đầu quan tâm hơn đến việc sử dụng điện hợp lý trong mùa nóng. Anh Nguyễn Minh Sơn, phường Thuận Hóa cho biết, gia đình anh vừa thay toàn bộ bóng đèn huỳnh quang cũ bằng đèn led tiết kiệm điện, đồng thời sử dụng thêm ổ cắm có công tắc riêng để hạn chế tình trạng thiết bị tiêu thụ điện ngầm. Bên cạnh việc sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện, anh cũng nhắc nhở gia đình thay đổi thói quen sử dụng điện.

Việc làm mát không gian sống được nhiều gia đình xem là cách hiệu quả để giảm sử dụng điện. Tại phường An Cựu, chị Phạm Thị Thu Hằng tận dụng khoảng sân trước nhà để trồng thêm cây xanh và giàn dây leo nhằm giảm bớt hơi nóng hắt vào nhà. Những chậu cây được bố trí dọc hiên và ban công giúp không gian trở nên dịu hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. “Nhà có thêm cây xanh thì mát hơn hẳn. Ban ngày ít phải bật điều hòa liên tục như trước. Buổi chiều cả nhà thường mở cửa cho gió lùa thay vì đóng kín phòng”, chị Hằng nói.

Bên cạnh những giải pháp giảm điện năng tiêu thụ tại nhà, nhiều gia đình còn chọn cách ra ngoài vào buổi tối để tận hưởng không khí mát mẻ tự nhiên. Những ngày gần đây, khu vực bãi cỏ dọc hai bên bờ sông Hương trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân sau giờ cơm tối. Nhiều gia đình mang theo chiếu, nước uống rồi ngồi hóng gió, trò chuyện hay cho trẻ nhỏ vui chơi. Theo người dân, việc ra bờ sông vào buổi tối không chỉ giúp thư giãn sau một ngày nắng nóng mà còn góp phần giảm thời gian sử dụng điều hòa, quạt máy tại nhà.

Tăng cường tiết kiệm điện

Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện hoặc tìm phương án để giảm chi phí. Anh Nguyễn Đắc Minh Nhân, chủ homestay ở phường Thuận Hóa cho biết đã chủ động đầu tư, sử dụng các thiết bị dán nhãn tiết kiệm năng lượng. "Tôi thường xuyên dặn nhân viên tắt các thiết bị điện trong phòng sau khi dọn dẹp và khi không sử dụng. Ở đây, chúng tôi cũng đã đầu tư, thay mới các thiết bị cũ bằng thiết bị có hiệu suất cao, cũng như lắp đặt pin năng lượng mặt trời để giảm phần nào chi phí tiền điện của homestay", anh Nhân cho biết.

Thông tin từ Công ty Điện lực (PC) Huế, trong 4 tháng đầu năm, phụ tải trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cao, điện thương phẩm đạt 728,5 triệu kWh, tăng 8,67% so cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý là phụ tải sinh hoạt tiêu dùng tăng gần 11,2%, phụ tải kinh doanh dịch vụ tăng 11,5% so cùng kỳ phản ánh mức tiêu thụ điện đang gia tăng mạnh đối với nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của người dân và hộ kinh doanh dịch vụ. Công suất đỉnh toàn thành phố đạt 405,9MW vào ngày 14/4/2026, tăng 5,27% so cùng kỳ và đã vượt công suất đỉnh của năm 2025 (đạt 402,4MW vào ngày 3/6/2025) là dấu hiệu cho thấy mùa khô năm 2026 sẽ rất khó khăn trong việc cung ứng điện.

Trước nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao ngay trước mùa khô năm 2026, PC Huế đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp tiết kiệm điện. Theo thống kê, sản lượng điện tiết kiệm 4 tháng đầu năm đạt 33,77 triệu kWh, tỷ lệ tiết kiệm điện đạt 4,64%/tổng sản lượng điện thương phẩm. Trong đó, riêng tháng 4 đạt tỷ lệ tiết kiệm trên 10% nhờ vào các biện pháp quyết liệt và sự phối hợp có hiệu quả của các nhóm phụ tải tiêu thụ điện.

"Nhìn chung, ý thức và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp về vấn đề tiết kiệm điện đã được nâng lên đáng kể, trước tình hình biến động phức tạp của giá nhiên liệu thế giới và những động thái mạnh mẽ của Chính phủ, Bộ Công Thương về thực hiện tiết kiệm điện, tăng trưởng xanh", ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế nhận định.

PC Huế khuyến nghị người dân, cơ quan và doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm điện bằng cách tắt thiết bị khi không sử dụng, bật điều hòa từ 26 độ trở lên, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng, hạn chế dùng điện giờ cao điểm và khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Các cơ quan, công sở cần tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm chiếu sáng không cần thiết; doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và thay thế thiết bị hiệu suất cao để sử dụng điện hiệu quả.