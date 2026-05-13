Pakistan tích cực thúc đẩy hòa đàm giữa Iran và Mỹ

Chủ Nhật, 17/05/2026 15:36
Truyền thông Iran đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Mohsin Naqvi ngày 16/5 đã đến Thủ đô Tehran (Iran) để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, vốn đang đình trệ.

 Pano thông báo về cuộc đàm phán Mỹ và Iran tại trung tâm báo chí ở Islamabad, Pakistan ngày 11/4/2026. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Hãng Tasnim đưa tin: "Ông Naqvi đã đến Cộng hòa Hồi giáo Iran trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày, như một phần trong những nỗ lực không ngừng của Pakistan nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán và tăng cường hòa bình khu vực".

Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã đón tiếp người đồng cấp Pakistan. Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn lời ông Momeni cho hay thương mại biên giới là một trong những vấn đề chính được thảo luận. Hai bên nhất trí “thực hiện các biện pháp để rút ngắn quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, quá cảnh, trao đổi hàng hóa và thương mại qua biên giới”, đồng thời cũng xem xét khả năng mở thêm các cửa khẩu mới.

Ông Momeni cho biết hai nước có “quan điểm rất tích cực về nhau” và sẽ tiếp tục “mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại, đồng thời phát triển quan hệ chính trị và hữu nghị”.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir.

Islamabad đã và đang tích cực làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ. Tháng 4 vừa qua, Pakistan đã đăng cai một cuộc họp quan trọng giữa phái đoàn hai bên.

* Trong một diễn biến liên quan, Iran thông báo mở cửa lại thị trường chứng khoán vào ngày 19/5 tới, sau thời gian tạm ngừng hoạt động do cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Ông Hamid Yari, phó giám sát viên tại Tổ chức Chứng khoán và Giao dịch Iran nhấn mạnh việc đình chỉ hoạt động thị trường chứng khoán từ khi bắt đầu xung đột nhằm mục đích bảo vệ tài sản của các cổ đông, ngăn chặn giao dịch hoảng loạn và cho phép điều kiện định giá minh bạch hơn.

Theo ông Hamid Yari, với việc mở cửa trở lại thị trường chứng khoán, tất cả các lĩnh vực của thị trường vốn sẽ khôi phục hoàn toàn.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) khẳng định, KOIMA sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối đối tác tại Việt Nam cũng như các nước ASEAN trong thời gian tới.

Ngày 10/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Hải quân Iran ngày 8/5 đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi trên vùng biển Oman với cáo buộc con tàu này đã tìm cách lợi dụng tình hình khu vực "nhằm gây tổn hại và làm gián đoạn" hoạt động xuất khẩu dầu cũng như lợi ích quốc gia của Iran.

