Tích cực triển khai học bạ số

Tập huấn sử dụng học bạ số cho cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh MINH PHƯỢNG)

Năm học 2025-2026, Ủy ban nhân dân phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình) ban hành kế hoạch triển khai học bạ số đối với 100% số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Quang Trần Quang Huy cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như các cơ sở giáo dục tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý hồ sơ học tập, tạo thuận lợi cho công tác đánh giá, xét lên lớp, chuyển trường, xét tốt nghiệp, tuyển sinh và giải quyết các thủ tục hành chính. Việc thực hiện học bạ số đã góp phần nâng cao hiệu quả, minh bạch công tác quản lý, giảm áp lực hồ sơ giấy cho giáo viên và nhà trường.

Mặc dù là trường thuộc địa bàn ở vùng cao, điều kiện dạy và học còn khó khăn, nhưng thời gian qua, Trường trung học cơ sở Yên Biên (tỉnh Tuyên Quang) đã thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, trong đó có học bạ số. Cô Phạm Thị Hoài Hương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, học bạ số là học bạ của người học được tạo lập, lưu trữ, quản lý và sử dụng trên môi trường số. Học bạ bao gồm thông tin về người học, quá trình học tập, rèn luyện theo các quy định hiện hành.

Học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy khi được ký số hoặc xác thực điện tử bởi người có thẩm quyền theo quy định. Thông tin trong học bạ số được tạo lập chính xác, kịp thời, phản ánh đúng kết quả học tập, rèn luyện và thông tin cá nhân của người học. Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên thực hiện ký số, xác nhận dữ liệu và chịu trách nhiệm về thông tin có trong học bạ số.

Dữ liệu học bạ số được kết nối, chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ công tác quản lý giáo dục tại các cơ quan quản lý giáo dục và hỗ trợ việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Người học có thể tra cứu, khai thác thông tin trực tuyến qua ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan khi cần thiết.

Từ năm học 2025-2026, Trường tiểu học Hà Châu (tỉnh Thái Nguyên) triển khai chính thức học bạ số với tất cả học sinh từ lớp 1-5. Đánh giá bước đầu, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Quang Sáng cho rằng, học bạ số đã giảm áp lực hồ sơ, sổ sách hành chính đối với giáo viên, tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện các thủ tục hành chính. Để bảo đảm điều kiện thực hiện, nhà trường đã trang bị đầy đủ máy tính có kết nối mạng internet; cập nhật đầy đủ dữ liệu về giáo viên, học sinh, kết quả học tập, kết quả rèn luyện trên phần mềm quản trị nhà trường.

Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Ban quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu; thành lập Tổ công tác triển khai học bạ số, lựa chọn nhân sự, giáo viên có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin làm nòng cốt để thực hiện. Việc thực hiện học bạ số đã khắc phục tình trạng sai lệch thông tin học sinh và quản lý thông tin học bạ ngày càng hiệu quả, chính xác.

Trong khi đó, theo Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Hưng Nguyễn Thị Hồng, nhà trường chuẩn bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và nhân lực; bảo đảm việc triển khai học bạ số được thực hiện an toàn, thông suốt. Cán bộ quản lý, giáo viên đã nắm vững các quy định, quy trình nhập liệu, quản lý và khai thác dữ liệu. Nhà trường sử dụng thống nhất phần mềm quản lý học bạ số trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Hải Phòng kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Giáo dục và Đào tạo để quản lý hồ sơ học sinh, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, trích ngang hồ sơ giáo viên đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Xác định học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy, thời gian qua, Bộ đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn các địa phương triển khai học bạ số đối với cấp tiểu học, triển khai thí điểm đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nhìn chung, các cơ sở giáo dục đã tích cực triển khai học bạ số, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Phó Vụ trưởng Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Nguyễn Thế Sơn

Phó Vụ trưởng Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thế Sơn cho biết, xác định học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy, thời gian qua, Bộ đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn các địa phương triển khai học bạ số đối với cấp tiểu học, triển khai thí điểm đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nhìn chung, các cơ sở giáo dục đã tích cực triển khai học bạ số, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm thống nhất việc tạo lập, ký số, phát hành, khai thác, chia sẻ, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu học bạ số trong toàn ngành giáo dục. Đồng thời, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, giảm giấy tờ, tạo thuận lợi cho người học và phụ huynh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước…