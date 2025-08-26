  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 26/08/2025 11:34

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

HNN.VN - Sáng 26/8, tại sở chỉ huy tiền phương đặt tại Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao nhiệm vụ triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

Bão số 5 suy yếu, mưa lớn khắp đồng bằng Bắc bộ, có nơi mưa rất to trên 600mmPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong ứng phó bão số 5 Miền Trung dốc toàn lực ứng phó bão số 5

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài thông tin thêm về công tác triển khai ứng phó với bão số 5 tại hội nghị

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài chủ trì tại điểm cầu Huế.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài đã làm rõ công tác triển khai ứng phó với bão số 5 của địa phương; trong đó, nhấn mạnh việc kiện toàn Ban Chỉ huy Dân sự tại 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế; công tác di dời dân vùng xung yếu đến nơi an toàn để tránh, trú bão; về dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm; phương án đảm bảo thông tin liên lạc; huy động lực lượng, phương tiện; kế hoạch triển khai những công việc cần thiết trong thời gian tới.

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo về tình hình thiệt hại sau mưa bão và phương án triển khai công tác khắc phục hậu quả sau khi bão đi qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó với bão số 5 của các địa phương.

Phó Thủ trướng Chính phủ khẳng định, đây là cơn bão dị thường có cường độ mạnh và diễn biến rất phức tạp, khó lường. Mặc dù vậy, nhờ có sự dự báo chính xác của các cơ quan khí tượng thủy văn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự các cấp và sự chủ động linh hoạt trong công tác ứng phó của các địa phương, đơn vị đã giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Lực lượng biên phòng TP. Huế hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền  

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần nhanh chóng đánh giá lại những thiệt hại do bão gây ra; khẩn trương huy động các lực lượng cùng với chính quyền địa phương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão, trong đó đặc biệt chú trọng đối với những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các trường học để sớm ổn định cuộc sống cho Nhân dân và các trường học kịp thời bước vào khai giảng năm học mới. Các địa phương kịp thời có phương án hỗ trợ đối với những gia đình bị thiệt hại do bão gây ra và tuyệt đối không để người dân phải chịu đói, chịu rét.

Để tiếp tục ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương, đơn vị quân đội tiếp tục rà soát lại các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Khắc phụcbão số 5Phó Thủ tướng Chính phủTrần Hồng Hà.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong ứng phó bão số 5

Sáng 25/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki) đặt tại Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Trung tâm Quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn và một số địa bàn trọng điểm...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong ứng phó bão số 5
Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5: Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất

Trước những diễn biến rất phức tạp của bão số 5, chiều tối 24/8 tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã đi kiểm tra và chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng họp khẩn ứng phó bão số 5 Bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất
Miền Trung dốc toàn lực ứng phó bão số 5

Trước tình hình bão số 5 (Kajiki) với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu nhằm ứng phó khẩn cấp, hiệu quả.

Miền Trung dốc toàn lực ứng phó bão số 5
Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5

Ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (CHQS) đã chỉ đạo Trung đoàn 6 triển khai 100 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống cơ sở giúp dân phòng chống bão số 5 (Kajiki). Cùng với đó, chỉ đạo bộ đội địa phương tăng cường về cơ sở phối hợp với người dân phòng chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân.

Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top