Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài thông tin thêm về công tác triển khai ứng phó với bão số 5 tại hội nghị

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài chủ trì tại điểm cầu Huế.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài đã làm rõ công tác triển khai ứng phó với bão số 5 của địa phương; trong đó, nhấn mạnh việc kiện toàn Ban Chỉ huy Dân sự tại 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế; công tác di dời dân vùng xung yếu đến nơi an toàn để tránh, trú bão; về dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm; phương án đảm bảo thông tin liên lạc; huy động lực lượng, phương tiện; kế hoạch triển khai những công việc cần thiết trong thời gian tới.

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo về tình hình thiệt hại sau mưa bão và phương án triển khai công tác khắc phục hậu quả sau khi bão đi qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó với bão số 5 của các địa phương.

Phó Thủ trướng Chính phủ khẳng định, đây là cơn bão dị thường có cường độ mạnh và diễn biến rất phức tạp, khó lường. Mặc dù vậy, nhờ có sự dự báo chính xác của các cơ quan khí tượng thủy văn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự các cấp và sự chủ động linh hoạt trong công tác ứng phó của các địa phương, đơn vị đã giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Lực lượng biên phòng TP. Huế hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần nhanh chóng đánh giá lại những thiệt hại do bão gây ra; khẩn trương huy động các lực lượng cùng với chính quyền địa phương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão, trong đó đặc biệt chú trọng đối với những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các trường học để sớm ổn định cuộc sống cho Nhân dân và các trường học kịp thời bước vào khai giảng năm học mới. Các địa phương kịp thời có phương án hỗ trợ đối với những gia đình bị thiệt hại do bão gây ra và tuyệt đối không để người dân phải chịu đói, chịu rét.

Để tiếp tục ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương, đơn vị quân đội tiếp tục rà soát lại các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.