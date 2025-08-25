Bão số 5 suy yếu, mưa lớn khắp đồng bằng Bắc bộ, có nơi mưa rất to trên 600mm

Khu vực dân cư gần cửa biển Lạch Vạn thuộc xóm Ngọc Minh (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị ngập nặng do nước biển dâng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 26/8, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Tâm áp thấp ở 18,9 độ Bắc-104,5° Đông (Trung Lào). Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển hướng Tây Tây Bắc 15-20 km/h.

Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An-Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8-10, giật 12-15; nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m.

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Dự báo, đến 16h ngày 26/8, áp thấp ở vị trí 19,3 độ Bắc-102,1 độ Đông (Trung Lào), suy yếu thành vùng áp thấp dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm khoảng 17,0-20,5 độ Bắc; phía Tây 108,5 độ Đông. Rủi ro cấp 3 (Vịnh Bắc Bộ).

Trên biển, trong sáng nay (26/8), ở vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, Hòn Ngư) có gió cấp 6-7, giật 8, sóng 2-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An, ven biển Ninh Bình gió cấp 6-7, giật 9.

Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh mưa từ 50-100mm, có nơi hơn 200mm, nguy cơ mưa lớn cường suất hơn 100 mm/3h.

Một số khu vực như Hà Nội có mưa to kèm dông; Đà Nẵng không mưa; Thành phố Hồ Chí Minh mưa rào, dông vào chiều tối.

Từ sáng sớm 26-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào mưa từ 100-250mm, cục bộ có nơi hơn 500mm.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Lạng Sơn, cụ thể là tại các địa bàn như: Bằng Mạc, Bắc Sơn, Bình Gia, Châu Sơn, Chi Lăng, Chiến Thắng, Điềm He, Đình Lập, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Khuất Xá, Kiên Mộc, Nhân Lý, Nhất Hòa, Quan Sơn, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Tri, Tân Văn, Thái Bình, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Tri Lễ, Vạn Linh, Văn Quan, Vũ Lăng, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phúc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm 26/8 như sau:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng tại Lào Cai, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3, riêng Ninh Bình sáng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc Gió Đông Nam, phía Nam Gió Tây Nam cấp 2-3; riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An sáng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp. Người dân được khuyến cáo theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết tiếp theo để chủ động ứng phó./.