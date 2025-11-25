EU hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Paola Pampaloni, Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng vụ châu Á-Thái Bình Dương của EEAS đồng chủ trì Phiên họp lần 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Ngày 24/11, tại Trụ sở Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) ở Brussels, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của EEAS, bà Paola Pampaloni, đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhằm triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA).

Tham dự phiên họp, về phía Việt Nam có Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Văn Thảo, cùng đại diện các bộ, ngành liên quan. Phía EU có đại diện EEAS và đại diện các Tổng vụ của Ủy ban châu Âu (EC).

Mở đầu phiên họp, bà Paola Pampaloni bày tỏ chia sẻ với Việt Nam trước những thiệt hại do bão lũ gây ra.

Bà cho biết EU đã hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro để khắc phục hậu quả và tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp. Một số nước như Luxembourg, Đức, Séc đã hưởng ứng và chuyến hàng cứu trợ đầu tiên từ Luxembourg đã tới Việt Nam.

Tại phiên họp, hai bên thông tin cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội, chính sách đối ngoại và rà soát toàn diện hợp tác Việt Nam-EU trong các khuôn khổ hiện có, gồm Đối thoại Quốc phòng-An ninh, Ủy ban Thương mại triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và các tiểu ban chuyên ngành.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-EU tiếp tục phát triển tích cực sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sự tin cậy chính trị được củng cố, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì thường xuyên, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, quan hệ Đối tác Chiến lược với Tây Ban Nha, Đức, Italy, Séc, Phần Lan, Bulgaria và quan hệ Đối tác toàn diện với Đan Mạch, Hunggary và Hà Lan.

Đây là nền tảng quan trọng để hai bên hướng tới nâng tầm quan hệ Việt Nam-EU trong thời gian tới.

Hợp tác thương mại-đầu tư, phát triển, quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo và ứng phó biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chương trình hỗ trợ của EU về hiện đại hóa tài chính công, quản trị kinh tế và chuyển đổi năng lượng được triển khai hiệu quả.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA; thúc đẩy 6 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Hai bên cũng thống nhất phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có.

Việt Nam và EU khẳng định tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là thương mại-đầu tư; kinh tế xanh; chuyển đổi số; kinh tế tuần hoàn; nghề cá bền vững; chuyển đổi năng lượng sạch; khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo; cơ sở hạ tầng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai bên nhấn mạnh coi khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam khai thác hiệu quả các sáng kiến như Erasmus+ (Chương trình giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao), Horizon Europe (Chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất của EU) và JETP (Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng).

Thứ trưởng cũng thông báo về các biện pháp mạnh mẽ của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị EU cùng các quốc gia thành viên sớm xem xét gỡ “thẻ vàng."

Phía EU ghi nhận nỗ lực của Việt Nam và sẽ tiếp tục trao đổi về các vấn đề kỹ thuật.

Đại diện các bộ, ngành hai bên đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong thương mại-đầu tư, tài chính, nông nghiệp, phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu, quốc phòng-an ninh...

EU khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

EU mong muốn Việt Nam tham gia tích cực vào các dự án trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu.

Hai bên nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc, khẳng định giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam và EU cũng khẳng định ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-EU, thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư, ứng phó thách thức toàn cầu về khí hậu, thiên tai, môi trường và dịch bệnh; đóng góp cho phát triển xanh, bền vững tại các tiểu vùng, trong đó có Tiểu vùng sông Mekong.

Phiên họp khẳng định quyết tâm của Việt Nam và EU trong việc tăng cường hợp tác toàn diện, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và mở rộng phối hợp trên những lĩnh vực có tiềm năng, tạo nền tảng quan trọng đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới./.