Thứ Năm, 21/08/2025 10:46 (GMT+7)
UBND xã Long Quảng phối hợp tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn
HNN.VN - Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm thành phố sáng 21/8 cho biết, UBND xã Long Quảng vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Đông và Công an xã tổ chức tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) do ông Hồ Minh Truyền, trú tại thôn Rung Ghênh (xã Long Quảng) tự nguyện giao nộp.
|Tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm
Cá thể khỉ đuôi lợn có giới tính đực, trọng lượng khoảng 3kg, thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm. Sau khi tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng, cá thể khỉ này đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Bạch Mã để thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.
Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Hồ Minh Truyền được chính quyền địa phương và ngành chức năng ghi nhận. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.
Việc UBND xã Long Quảng phối hợp tổ chức tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thể hiện vai trò của UBND cấp xã trong việc tiếp nhận và xử lý động vật hoang dã theo quy định mới Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong tiếp nhận động vật hoang dã, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Bá Trí