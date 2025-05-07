UBND xã Long Quảng phối hợp tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn

Tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm

Cá thể khỉ đuôi lợn có giới tính đực, trọng lượng khoảng 3kg, thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm. Sau khi tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng, cá thể khỉ này đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Bạch Mã để thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Hồ Minh Truyền được chính quyền địa phương và ngành chức năng ghi nhận. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

Việc UBND xã Long Quảng phối hợp tổ chức tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thể hiện vai trò của UBND cấp xã trong việc tiếp nhận và xử lý động vật hoang dã theo quy định mới Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong tiếp nhận động vật hoang dã, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.