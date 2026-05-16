Tạo động lực giúp nông dân phát triển kinh tế

Khảo sát để có phương thức hỗ trợ nông dân sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng

Nông dân hưởng lợi

Khu sản xuất rau xanh theo mô hình hữu cơ rộng hơn 3.000m2 của gia đình hội viên nông dân Đoàn Phòng ở thôn 2, xã Vinh Lộc với đủ các loại rau quả như: Mướp ngọt, mướp đắng, dưa leo, cải, xà lách, hành, ngò, bầu, bí… Toàn bộ diện tích được anh Đoàn Phòng đầu tư thành từng luống theo loại rau quả dài, ngắn ngày khác nhau.

Dừng tay chăm sóc các luống rau, anh Phòng bày tỏ: Được các cấp HND ở địa phương tuyên truyền, vận động, đưa đi học tập các mô hình sản xuất rau hữu cơ ở nhiều địa phương khác và hỗ trợ vốn vay ưu đãi, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư vào mô hình này, tổng cộng đến nay gần 200 triệu đồng. Hiện tại, mỗi ngày, nguồn thu nhập của gia đình từ các loại rau khoảng 400.000 đồng. Vào mùa bầu, bí, dưa leo, nguồn thu tăng lên 450.000 đồng - 550.000 đồng mỗi ngày.

Xã Vinh Lộc có nhiều diện tích đất vườn sản xuất của bà con cho hiệu quả kinh tế thấp nên nhiều gia đình không mặn mà với nghề trồng trọt. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, tham quan các cơ sở trồng rau theo hướng hữu cơ cho thu nhập cao, các cấp HND ở địa phương đã khảo sát, vận động hội viên nông dân chuyển đổi diện tích đất thích hợp sang sản xuất rau sạch hữu cơ để nâng cao thu nhập. Các hộ tham gia thực hiện được hỗ trợ nguồn giống, phân bón, vốn vay ưu đãi. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn xã đã có hơn 100 hộ sản xuất rau an toàn cung cấp ra thị trường với thu nhập bình quân 350.000 đồng/ngày/vườn, có hộ đạt 500.000 đồng - 600.000 đồng/ngày, góp phần tăng thu nhập gấp nhiều lần trên một đơn vị sản xuất.

Tổ hợp tác phát triển và chăn nuôi lợn rừng lai Hương Lộc ở xã Khe Tre được thành lập cách đây 3 năm với gần 10 hộ thành viên tham gia, có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu đồng. Đến nay, tổ hợp tác này đã mở rộng tổng diện tích chuồng trại khoảng 3.000m2; doanh thu bình quân hằng năm đạt 1,2 tỷ đồng/năm. Anh Nguyễn Văn Pha, thành viên tiêu biểu của Tổ hợp tác phát triển và chăn nuôi lợn rừng lai Hương Lộc cho biết, sau khi tham gia tổ hợp tác, gia đình anh đầu tư diện tích chuồng trại khoảng 400m2. Từ lúc bắt đầu chăn nuôi gia đình chỉ có 4 con lợn nái và hơn 30 con lợn thịt, nay tổng số lợn nái đã lên đến 24 con và xuất ra thị trường hơn 250 con lợn thịt/năm, cho thu nhập ước đạt 550 triệu đồng/năm.

Nhiều phương thức hỗ trợ

TUV, Chủ tịch HND thành phố Nguyễn Chí Quang cho biết, với nhiều phương thức hỗ trợ hội viên nông dân như xây dựng chi, tổ HND nghề nghiệp để hướng đến thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, rồi nhân rộng mô hình sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp nguồn vốn vay ưu đãi…, các cấp HND đã tạo động lực giúp nông dân phát triển kinh tế hiệu quả. Hàng năm, HND các cấp đều ký các chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để tổ chức hướng dẫn cho hội viên nông dân lập hồ sơ thủ tục xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản; tổ chức tham gia các hội chợ thương mại để giới thiệu sản phẩm, liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, các siêu thị, chợ đầu mối để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho bà con.

Việc xây dựng các chi, tổ HND nghề nghiệp có ưu điểm là các thành viên có cùng loại hình sản xuất nên thuận lợi trong trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, thông tin về giá cả thị trường, giải pháp sản xuất hiệu quả, thống nhất đầu tư vào sản xuất, hỗ trợ nhau về giống, vốn, nhất là liên kết chặt chẽ trong sản xuất... Nhiều tổ hội hoạt động hiệu quả có thể tiến đến phát triển thành hợp tác xã. Điển hình như Tổ hội nuôi cá chình tại xã Vinh Lộc có 25 thành viên, doanh thu hằng năm đạt 1,2 tỷ đồng; Tổ hội nuôi trồng xen ghép tại xã Quảng Điền với 20 thành viên, Tổ hội trồng và khai thác gỗ rừng trồng ở Hưng Lộc với lợi nhuận hằng năm đạt từ 100 - 300 triệu đồng...

Theo ông Nguyễn Chí Quang, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển nông nghiệp hữu cơ, an toàn sinh học cũng là chủ trương, định hướng của các cấp HND theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Theo đó, các cấp HND đang triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp hội viên, nông dân các địa phương nhân rộng mô hình để phát triển bền vững và hiệu quả. Trong đó, có các mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ, tuần hoàn, chăn nuôi ít sử dụng nước… đem lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm được thị trường ưa chuộng và dễ tiêu thụ.