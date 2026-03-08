Tiếp sức cho làng nghề trồng mai

Ông Võ Châu (phải) được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư cho vườn mai

Động lực phát triển kinh tế

Những năm gần đây, phong trào trồng và chăm sóc hoàng mai Huế đã phát triển mạnh tại nhiều địa phương của thành phố, trong đó xã Quảng Điền là một trong những điểm sáng với nhiều hội viên đam mê và gắn bó với nghề trồng mai cảnh. Để giúp hội viên có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, UBND xã Quảng Điền và các tổ chức hội, đoàn thể địa phương phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quảng Điền triển khai các chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Thông qua các chương trình như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, nhiều hội viên Chi hội mai vàng trên địa bàn xã đã được vay vốn đầu tư vườn mai, cải tạo đất, mua cây giống, phân bón và hệ thống tưới tiêu. Nhờ đó, nhiều hộ mạnh dạn mở rộng diện tích trồng mai, phát triển các vườn mai hàng trăm đến hàng nghìn gốc, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Trần Ngọc Tạo, một trong số hội viên trồng mai vàng có quy mô ở đây cho hay: Nhờ chính quyền và Hội Nông dân xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi và thủ tục thuận lợi, gia đình tôi có thêm điều kiện trồng và chăm sóc vườn mai bài bản hơn, đầu tư lâu dài cho loại cây cảnh có giá trị cao này.

Tương tự, gia đình ông Võ Châu, một hội viên lâu năm của Chi hội mai vàng Đông Xuyên, xã Quảng Điền cho biết, trước đây gia đình ông chỉ trồng vài chục gốc mai để chơi Tết. Tuy nhiên, khi nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng ưa chuộng loài hoa này, ông mạnh dạn vay vốn tại Phòng Giao dịch NHCSXH Quảng Điền để cải tạo vườn, mua thêm giống mai và đầu tư hệ thống chăm sóc cây đầy đủ hơn. “Đến nay vườn mai của gia đình đã có hơn 500 gốc, mỗi năm cho thu nhập khá ổn định…”, ông Châu chia sẻ.

Không riêng gia đình ông Tạo, ông Châu, nhiều hội viên trong Hội mai vàng Quảng Điền nhờ chính quyền và tổ chức hội, đoàn thể địa phương hỗ trợ, cũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển vườn mai sau khi tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách. Những vườn mai với quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn gốc đang dần hình thành, tạo nên nét đặc trưng cho vùng quê ven phá Tam Giang.

Tiếp tục đồng hành cùng người dân

Ông Trần Kìm, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết: Phong trào trồng mai vàng trên địa bàn xã trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc, từng bước hình thành vùng trồng mai tập trung và thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia. Nhờ sự đồng hành của Phòng Giao dịch NHCSXH Quảng Điền thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn vay vốn và đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, trong đó có nghề trồng mai vàng. Đây là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Thời gian qua, nhiều hội viên đã tập hợp thành các nhóm, câu lạc bộ và hội chơi mai..., cùng chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc và tạo dáng cây mai. Nhờ đó, nghề trồng mai không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn trở thành nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.

Ông Hà Văn Trung, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Quảng Điền cho biết: Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH Quảng Điền sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể rà soát nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện để hội viên Hội mai vàng thuộc xã Quảng Điền tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần phát triển nghề trồng mai theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn, đồng thời góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của hoàng mai Huế.