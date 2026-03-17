Chi hội trưởng nông dân lan tỏa tinh thần lao động

Ông Lợi chăm sóc đàn lợn

Chiều muộn nhưng ông Nguyễn Lợi vẫn tất bật với việc dọn dẹp chuồng trại, tắm táp cho đàn lợn 30 con trước lúc cho chúng ăn. Ông Lợi cho biết, đàn lợn hiện đã 3 tháng tuổi, đủ 4 tháng là có thể xuất chuồng.

Hơn 30 năm qua, những đàn lợn luôn đông đúc trong khu chuồng trại của gia đình ông Lợi. “Những thời điểm đàn đông nhất, lên đến 50 con lợn thịt/mỗi lứa. Nhưng những năm gần đây, tuổi nhiều hơn, lại còn phụ vợ chở hàng hóa để buôn bán nên tôi chỉ nuôi mỗi lứa 30 con; mỗi năm nuôi 3 lứa. Thời điểm hiện tại, trừ chi phí lợn giống, thức ăn, có thể thu lãi ròng 1 triệu đồng/1 con/lứa. Cả năm, gia đình tôi thu lãi từ việc nuôi lợn tầm 90 triệu đồng. Rất vất vả, nhưng chịu thương chịu khó, lấy công làm lãi” - ông Lợi nở nụ cười chân chất khi chia sẻ điều này.

Hơn 30 năm mưu sinh bằng chăn nuôi, trồng trọt, dồn hết tâm huyết với nghề, ông Lợi đặt việc kết hợp áp dụng kinh nghiệm thực tế với kỹ thuật khoa học lên hàng đầu. Luôn có mặt tại các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, cây trồng được tổ chức trên địa bàn, đồng thời lên mạng tìm hiểu thêm và học hỏi người khác, nhờ thế, hàng chục năm qua, những đàn lợn của ông Lợi chưa bao giờ bị dịch bệnh. Khu chuồng trại của ông luôn đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống biogas giúp biến phân heo thành nguồn chất đốt để gia đình ông sử dụng quanh năm.

Thêm một điều khiến bà con thôn 3 nể phục người Chi hội trưởng nông dân này - lão nông dù tuổi ngoài sáu mươi, nhưng luôn là tấm gương sáng trong lao động, chưa bao giờ chịu thua khó khăn, vất vả. Chỉ với tầm 4 sào đất trồng lúa kém hiệu quả, ông Lợi đã chuyển đổi sang trồng đậu lạc, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Lạc chỉ trồng một vụ mỗi năm nên ngay sau khi thu hoạch, không cho đất nghỉ, ông Lợi ươm cây phi lao giống, cung cấp ra thị trường.

“Đậu lạc trồng từ tháng Giêng, đến tầm giữa tháng Tư thu hoạch xong, tôi bắt đầu cuốc xới đất, mua hạt giống để gieo; khi phi lao cao tầm gang tay, cây được nhổ lên, ươm thành hàng, thành lối với khoảng cách đúng với kỹ thuật. Tiền vốn mua hạt giống không bao nhiêu, chỉ tầm 1,2 triệu đồng, nhưng công sức, mồ hôi bỏ ra chăm bón là không thể 'đong' được” - ông Lợi chia sẻ.

Cây phi lao chịu hạn tốt, nhưng thời kỳ đầu mới ươm cần phải tưới cho đến lúc cây bén rễ chắc chắn. Vất vả nhất là khâu làm cỏ, kéo dài từ khi mới ươm cho đến lúc bán. “Nếu không làm, cỏ “ăn” hết cây. Mình làm đến cuối vạt ruộng, ngoảnh mặt lại đã thấy cỏ mọc đầu vạt rồi. Nắng mưa vất vả gì cũng bám theo cây mà làm” - lão nông lại cười mộc mạc. Nụ cười trở nên phấn khởi, khi ông Lợi cho biết, mồ hôi công sức bỏ ra, mỗi vụ phi lao ông thu được 60 triệu đồng. Khách hàng thường xuyên là Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Đồn Biên phòng Phong Hải và một số khách hàng tại các xã ven biển mua phi lao giống, trồng rừng chống xâm thực, sạt lở, tạo môi trường, không gian xanh. Ngoài ra, ông Lợi còn trồng khoảng 200 cây cau để tăng thêm thu nhập.

Những năm gần đây, người vợ kinh doanh chuối ở chợ nên ông Lợi phụ vợ bày biện, thu dọn, chở hàng hóa đi, về. Một ngày lao động của ông càng thêm bận rộn khi 4 giờ sáng đã ra khỏi nhà, từ chợ trở về bắt đầu “vòng quay” với 30 con lợn, 200 con gà, 3 sào đất. Thế nhưng, hiệu quả lao động sản xuất, kết hợp kinh doanh của đôi vợ chồng già là lãi ròng hơn 200 triệu đồng mỗi năm giúp gia đình ông có cuộc sống ấm no, khá giả. Theo ông Lê Văn Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Vinh, Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Lợi là tấm gương lan tỏa tinh thần lao động, hiệu quả sản xuất phát triển kinh tế trên địa bàn.