Cảnh báo mưa lớn và nguy cơ ngập úng cục bộ

Thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, nguy cơ xảy ra mưa lớn và ngập úng cục bộ tại một số khu vực (Ảnh minh họa).

Theo bản tin ngày 7/9 của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 10 đến 16/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua phía Bắc khu vực Trung Bộ hoạt động mạnh dần, trên địa bàn TP. Huế vào chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió mạnh. Tổng lượng mưa từ ngày 7 đến 16/9 phổ biến từ 60-100mm, có nơi trên 150mm. Trong thời kỳ đầu mùa mưa lũ, tình hình thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, nguy cơ xảy ra mưa lớn và ngập úng cục bộ tại một số khu vực.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và hiệu quả với diễn biến của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa, dông, lốc và gió mạnh trên biển để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

UBND các xã, phường tiếp tục đôn đốc các hợp tác xã nông nghiệp và người dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ hè thu còn lại; phối hợp hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ thông báo kịp thời cho người thuê trọ về những khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt cục bộ do mưa cường suất lớn, các điểm có nguy cơ ngập sâu và khu vực mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Người đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, được khuyến cáo chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế di chuyển qua những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa lớn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến và cập nhật tình hình thiên tai, mưa bão, ngập lụt cho học sinh, sinh viên; đặc biệt chú trọng học sinh, sinh viên mới nhập học và đang tạm trú trên địa bàn thành phố.

Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện tại các công trình xây dựng, thủy lợi, giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ, nhân viên và người lao động.

Các đơn vị chức năng và địa phương ven biển, đầm phá, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu các chủ đập, chủ hồ tiếp tục thực hiện nghiêm việc vận hành hồ chứa theo đúng quy định tại Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và các quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.