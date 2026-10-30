Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn An Lộc, xã Chân Mây - Lăng Cô

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố (thứ hai, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng trong Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn An Lộc. Ảnh: Công Tuyển

Thôn An Lộc được hình thành và phát triển trên cơ sở sáp nhập hai thôn Phước Lộc và Phước An. Sau sáp nhập, quy mô địa bàn và dân cư được mở rộng. Hiện, toàn khu dân cư có tổng số 740 hộ với 3.119 nhân khẩu. Người dân trong khu dân cư sinh sống đa ngành nghề, chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và các ngành nghề lao động tự do khác.

Trong năm 2026, thôn An Lộc tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Với sự đồng lòng của Nhân dân và nguồn lực xã hội hóa, khu dân cư đã huy động kinh phí 250 triệu đồng để thi công và hoàn thành công trình cổng tam quan đình làng, tạo điểm nhấn khang trang, tôn nghiêm, gìn giữ không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng.

Cấp ủy, chi bộ, thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo của thôn vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cùng với cấp xã, ngay tại thôn cũng chú trọng tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; vận động bà con chấp hành nghiêm hương ước, quy ước của khu dân cư. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và khu dân cư đạt chuẩn văn hóa năm 2026 tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố trao tặng quà của UBMTTQ Việt Nam thành phố cho người dân. Ảnh: Công Tuyển

Chia sẻ niềm vui với người dân, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương vui mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn An Lộc đã cùng nhau nỗ lực đạt được trong năm qua.

Đồng chí Phan Quý Phương cũng mong muốn trong thời gian tới, bà con thôn An Lộc sẽ tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết, sự gắn bó và những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ; cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp, an toàn và nghĩa tình. Mỗi gia đình tiếp tục quan tâm giáo dục con cháu, gìn giữ nếp nhà, thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người đều có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam thành phố trao tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.