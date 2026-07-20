Từng bước giải bài toán tiêu thoát nước cho vùng thấp trũng

Các lực lượng được huy động để chằng, chống nhà cửa tại TDP 12, phường Dương Nỗ.

Chủ động phương án ứng phó

Cuối tháng 7/2026, phường Dương Nỗ tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cấp phường năm 2026. Đây không chỉ là dịp kiểm tra khả năng xử lý tình huống của các lực lượng tại chỗ, mà còn là cơ hội để các địa phương có địa hình thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt trên địa bàn TP. Huế như: An Cựu, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Thuận An, Mỹ Thượng, Phú Xuân trao đổi, học tập kinh nghiệm trong xây dựng phương án ứng phó.

Tình huống giả định được xây dựng trong bối cảnh bão số 5 gây gió mạnh cấp 12, giật cấp 13 - 14, kèm theo mưa lớn; mực nước trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế, trong đó, có phường Dương Nỗ. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Dương Nỗ cùng các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân được thực hiện; các lực lượng tổ chức giằng chống nhà cửa, kho tàng, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu người bị thương cũng được triển khai nhanh chóng, kịp thời.

Ông Nguyễn Duy Hiếu, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Dương Nỗ cho biết, dù chỉ là tình huống giả định, nhưng buổi diễn tập có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa bão, ngập lụt. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, việc chuẩn bị phương án từ sớm, xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro khi thiên tai xảy ra.

Giải pháp cho bài toán tiêu thoát nước

Tuy nhiên, ứng phó với nước lũ dâng chỉ là giải pháp trước mắt. Với một địa bàn thấp trũng, việc nâng cao năng lực tiêu thoát nước, hạn chế ngập kéo dài mới là giải pháp mang tính căn cơ.

Thực tế cho thấy, mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước tại các khu vực thấp trũng của phường Dương Nỗ dâng cao, tiêu thoát chậm. “Tại một số khu vực, ngập lụt có thể kéo dài nhiều ngày làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và đời sống người dân”, ông Lê Ngọc Huy, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 12, phường Dương Nỗ cho biết.

Liên tiếp các đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, các TDP Phú Khê, Lại Ân, Dương Nỗ Đông xảy ra ngập sâu, kéo dài. Một số tuyến đường chưa có hệ thống cống thoát nước hoặc công trình tiêu thoát chưa phát huy hiệu quả, khiến nước ứ đọng lâu. Vì vậy, bên cạnh việc chủ động ứng phó khi mưa lũ xảy ra, giải quyết căn cơ bài toán tiêu thoát nước, giảm ngập cục bộ vẫn là yêu cầu đặt ra đối với phường Dương Nỗ.

Việc triển khai Dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê từ năm 2021 trên địa bàn các phường, xã Phú Thượng, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương (cũ), nay thuộc phường Mỹ Thượng và Dương Nỗ cho thấy, yêu cầu nâng cao khả năng tiêu thoát nước tại khu vực này đã được đặt ra từ nhiều năm trước.

Đây là dự án đa mục tiêu, hướng đến giảm ngập cục bộ, phục hồi môi trường và tạo điều kiện phát triển du lịch. Việc đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm áp lực ngập úng tại các khu vực thấp trũng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, yêu cầu chống ngập tại phường Dương Nỗ vẫn cần tiếp tục được quan tâm, với những giải pháp phù hợp từng khu vực.

Đối với những nơi có dấu hiệu ngập kéo dài như Phú Khê, cần đánh giá cụ thể cao độ nền, khả năng tiêu thoát, hướng dòng chảy và thời gian rút nước sau lũ. Tại những khu vực người dân thường xuyên phản ánh tình trạng ngập úng như Lại Ân, việc rà soát hệ thống cống, mương thoát nước cần được thực hiện để xác định những vị trí còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

Tương tự, những tuyến đường có tình trạng xuống cấp, thiếu mương thoát nước như khu vực Dương Nỗ Đông cũng cần được khảo sát, đánh giá để có giải pháp phù hợp.

Trong khi các giải pháp đầu tư hạ tầng cần thời gian và nguồn lực, công tác phòng, chống thiên tai tại chỗ vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tại Dương Nỗ, bên cạnh các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà chống bão lũ, nhiều hộ dân cũng chủ động đầu tư xây dựng nhà hai tầng, nhà có gác lửng để làm nơi trú tránh khi nước lũ dâng cao.

Ông Võ Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ khẳng định: “Với một địa bàn thấp trũng như Dương Nỗ, ngoài sự chủ động ứng phó của chính quyền và người dân, cần sự đầu tư đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước. Đây mới là giải pháp lâu dài và hiệu quả”.