Giống lúa HG244 lãi hơn 1,5 lần so với giống đối chứng

Giống lúa HG244 đạt năng suất bình quân 70 tạ/ha

Vụ đông xuân 2025 - 2026, Trung tâm Khuyến nông thành phố phối hợp với HTX nông nghiệp Thủy Phù triển khai mô hình trên diện tích 15 ha, với sự tham gia của 106 hộ dân. Mô hình tập trung khảo nghiệm giống lúa HG244 - giống mới do Công ty cổ phần Giống cây trồng và Vật nuôi thành phố lai tạo và đã được công nhận lưu hành năm 2024.

Qua theo dõi thực tế, giống HG244 thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật như thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 103 ngày, rút ngắn 7 ngày so với giống HT1 đối chứng); sinh trưởng khỏe, đẻ nhánh tập trung, dạng hình gọn, thích ứng tốt với điều kiện ngoại cảnh. Đồng thời, giống có khả năng chống chịu khá đối với một số đối tượng sâu bệnh chủ yếu như đạo ôn, rầy nâu.

Trong quá trình triển khai, Trung tâm Khuyến nông thành phố phối hợp chặt chẽ với hợp tác xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho nông dân; thường xuyên bám sát đồng ruộng, hỗ trợ người dân từ khâu ngâm ủ, gieo sạ đến chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Việc cung ứng giống và vật tư nông nghiệp được đảm bảo kịp thời, trong đó giống và phân bón được hỗ trợ 50% từ nguồn ngân sách Nhà nước, góp phần giảm chi phí đầu vào cho người sản xuất.

Kết quả cho thấy, giống HG244 đạt tỷ lệ nảy mầm khoảng 90%, thời gian trổ tập trung từ 3 - 4 ngày, bông lúa phát triển đồng đều, tỷ lệ hạt chắc cao. Năng suất ước đạt khoảng 70 tạ/ha, cao hơn giống HT1 khoảng 2 tạ/ha. Với giá bán bình quân 6.000 đồng/kg, tổng giá trị sản lượng đạt khoảng 42 triệu đồng/ha; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt 13,83 triệu đồng/ha, cao hơn gần 1,5 triệu đồng/ha so với sản xuất giống đối chứng.