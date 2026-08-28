Thành lập 3 chi bộ hợp tác xã trực thuộc Đảng bộ xã Quảng Điền

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Điền trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Điền đã xem xét, thảo luận Đề án kết thúc hoạt động của 6 chi bộ hợp tác xã (HTX) để thành lập 3 chi bộ HTX trực thuộc đảng bộ xã, gồm: Chi bộ HTX Quảng Thọ, Chi bộ HTX Sịa và Chi bộ HTX Quảng Phước.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng tại các HTX nhằm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của đảng ủy xã đối với hoạt động của các HTX trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Điền cũng đã công bố các quyết định chỉ định chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ HTX Quảng Thọ, Chi bộ HTX Sịa và Chi bộ HTX Quảng Phước.

Hội nghị đồng thời công bố các quyết định chỉ định ban chấp hành và nhân sự chi bộ tại 6 thôn, gồm: Tráng Lực, Uất Mậu, An Xuân Đông, Khuông Phò Nam, Thủ Lễ 3 và Hà Đồ - Phước Lập.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền Nguyễn Tấn Trọng nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng trong HTX nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, góp phần củng cố và phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.