Cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt, người dân thấp thỏm

Cá chết hàng loạt gây thiệt hại cho người nuôi.

Hiện tượng cá chết xảy ra từ ngày 30 đến 31/7

Những ngày cuối tháng 7, dọc tuyến sông Bồ qua các thôn Niêm Phò và Phò Lai, xã Quảng Điền, không khí nặng trĩu bao trùm các bè nuôi cá lồng. Hàng trăm con cá trắm cỏ bất ngờ nổi đầu, yếu dần rồi chết trắng lồng sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt xen kẽ những trận mưa dông bất thường.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng người nuôi cá trên sông Bồ đối mặt với cảnh tượng này. Nhiều lồng cá đã được chăm sóc hơn một năm, chỉ còn ít thời gian nữa là đến kỳ thu hoạch thì bất ngờ thiệt hại nặng nề.

Ông Lê Viết Kiệt, một hộ nuôi cá bị thiệt hại, xót xa: “Sáng ra cho cá ăn, tôi hoảng hốt khi thấy cá chết hàng loạt. Chỉ trong tháng 7/2026, người nuôi cá trên sông Bồ ở xã Quảng Điền đã phải hứng chịu hai đợt cá chết. Năm nay thời tiết quá khắc nghiệt khiến việc nuôi cá của người dân gặp vô vàn khó khăn”.

Theo UBND xã Quảng Điền, hiện tượng cá chết xảy ra từ ngày 30 đến 31/7/2026. Thống kê sơ bộ, có 14 hộ dân bị ảnh hưởng với 697 con cá chết tại 7 lồng nuôi, tổng khối lượng thiệt hại khoảng 2.866kg.

Các hộ bị thiệt hại chủ yếu tập trung tại hai thôn Niêm Phò và Phò Lai. Đối tượng bị ảnh hưởng là người nuôi cá trắm cỏ từ 1 đến 2 năm, cá có trọng lượng từ 3 - 7kg/con. Đây là giai đoạn cá đạt giá trị kinh tế cao nên thiệt hại đối với người nuôi là rất lớn.

Sáng 1/8, chính quyền địa phương xã Quảng Điền tiếp tục hướng dẫn người dân xử lý số cá chết.

Ông Trần Phúc, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Điền cho biết: Qua đánh giá ban đầu, hiện tượng cá chết xuất phát từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố bất lợi về thời tiết và môi trường. Đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ nước trên sông tăng cao, trong khi kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm xuống dưới 3,5mg/lít, thấp hơn ngưỡng cần thiết để cá sinh trưởng bình thường. Hàm lượng oxy thấp cũng làm gia tăng quá trình phân hủy các chất hữu cơ dưới đáy sông, phát sinh nhiều loại khí độc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cá nuôi.

Theo ông Phúc, những cơn mưa dông xuất hiện ngay sau các đợt nắng nóng đã khiến nhiệt độ và các chỉ số môi trường nước biến động đột ngột, làm cá bị sốc nhiệt, sốc môi trường, giảm sức đề kháng và dễ dẫn đến chết hàng loạt.

Tình trạng ô nhiễm hữu cơ và hiện tượng phú dưỡng cục bộ tại một số đoạn sông Bồ. Nguồn nước thiếu oxy nghiêm trọng càng làm gia tăng nguy cơ thiệt hại đối với các khu vực nuôi cá lồng tập trung với mật độ cao.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, Phòng Kinh tế xã Quảng Điền báo cáo Chi cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

Cần giải pháp căn cơ để bảo vệ nghề nuôi cá lồng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, UBND xã Quảng Điền huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan chuyên môn xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại và hướng dẫn triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Một trong những yêu cầu được đặt lên hàng đầu là khẩn trương thu gom toàn bộ số cá chết đưa lên bờ để tiêu hủy đúng quy trình. Chính quyền địa phương hướng dẫn người dân chôn lấp kết hợp xử lý bằng vôi bột, tuyệt đối không vứt xác cá xuống sông hoặc hệ thống kênh, mương nhằm tránh gây ô nhiễm nguồn nước và phát sinh dịch bệnh.

Cùng với đó, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các hộ nuôi tăng cường vận hành máy sục khí, bơm nước bổ sung oxy, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm - thời điểm hàm lượng oxy hòa tan trong nước thường xuống thấp nhất.

Cơ quan chuyên môn sớm nghiên cứu, xây dựng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với từng khu vực nuôi.

Người nuôi cũng được khuyến cáo giảm lượng thức ăn hoặc tạm ngừng cho cá ăn trong những ngày thời tiết diễn biến bất thường; đồng thời bổ sung vitamin C, khoáng chất nhằm tăng sức đề kháng cho đàn cá. Việc thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật các cảnh báo về nắng nóng, mưa dông để chủ động ứng phó được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại.

Điều khiến người dân lo lắng là đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng cá chết trên sông Bồ. Trước đó, từ ngày 4 đến 6/7/2026, tại các thôn Niêm Phò, Phò Lai, Phước Yên và An Xuân Tây, xã Quảng Điền cũng đã ghi nhận tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt. Khi đó có 19 hộ dân bị ảnh hưởng, 31 lồng nuôi bị thiệt hại với 1.562 con cá chết, tổng khối lượng gần 9,85 tấn. Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết diễn biến bất thường, dòng chảy trên sông lưu thông kém làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp của cá.

Việc liên tiếp xảy ra hai đợt cá chết chỉ trong chưa đầy một tháng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với nghề nuôi cá lồng trên sông Bồ. Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nếu chất lượng nguồn nước không được cải thiện và các giải pháp phòng ngừa chưa được triển khai đồng bộ, nguy cơ thiệt hại sẽ còn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng chục hộ dân.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, để hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, địa phương đã kiến nghị Chi cục Thủy sản TP. Huế và các cơ quan chuyên môn sớm nghiên cứu, xây dựng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với từng khu vực nuôi.

“Về lâu dài, các ngành chức năng cần tăng cường quan trắc chất lượng nước trên sông Bồ, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các yếu tố môi trường bất lợi để người dân chủ động ứng phó. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn các hộ nuôi quy hoạch mật độ nuôi hợp lý, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng thích ứng trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu”, ông Hoàng Văn Minh Châu nhấn mạnh.