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ClockThứ Ba, 16/06/2026 15:04

Hỗ trợ mô hình xen canh lúa - tôm cho vùng đất phèn mặn ở Dương Nỗ

HNN.VN - Sáng 16/6, tại phường Dương Nỗ, Trung tâm Khuyến nông thành phố phối hợp tổ chức bàn giao và thả tôm giống thuộc mô hình “Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật xen canh lúa - tôm tăng hiệu quả sản xuất trên vùng đất phèn, mặn vụ hè thu năm 2026”.

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 Thả tôm giống trên vùng đất phèn, mặn để tối ưu hóa diện tích canh tác

Mô hình này được triển khai với quy mô 4 ha, hỗ trợ trực tiếp cho 2 hộ dân tại địa phương nhằm tối ưu hóa diện tích canh tác, thích ứng với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng khó khăn. Đây là nguồn động lực để bà con nông dân yên tâm phát triển kinh tế, hướng tới một mùa vụ thu hoạch cả lúa lẫn tôm.

Theo ông Châu Ngọc Phi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố, đột phá từ mô hình xen canh lúa - tôm này sẽ góp phần giúp bền vững sinh thái.

Trong đó, tôm tận dụng thức ăn tự nhiên từ ruộng lúa, chất thải của tôm lại là nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng cho cây lúa, giảm thiểu tối đa việc sử dụng hóa chất. Tôm sinh sống trong đồng ruộng sẽ giúp cải tạo đất, hạn chế tác động tiêu cực của tình trạng đất phèn, mặn đặc trưng tại khu vực. Đồng thời, sẽ mang lại hiệu quả kép cho bà con vừa thu hoạch lúa hè thu, vừa có thêm nguồn thu nhập từ tôm sạch.

Bá Trí
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