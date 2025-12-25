Giảm nghèo bền vững & những giải pháp căn cơ

Mô hình trồng ổi tại Kim Trà giúp nhiều hộ nâng cao thu nhập, có của ăn của để

Những con số ấn tượng

Thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 luôn được Đảng ủy, chính quyền các địa phương Hương Toàn, Hương Chữ, Hương Xuân trước đây xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tỷ lệ hộ nghèo tại cả 3 khu vực trên trong những năm qua đều giảm mạnh, tạo tiền đề vững chắc cho phường Kim Trà mới thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, tại Hương Toàn, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 2,34% thì đến năm 2025 giảm xuống còn 1,19%. Còn tại Hương Xuân, từ mức 4,1% năm 2021, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,14%. Riêng ở Hương Chữ, việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ấn tượng nhất khi từ 4,12% năm 2021, đến năm 2025 chỉ còn 1,07%. Những con số này đã phản ánh sự thay đổi thực chất trong đời sống người dân và là kết quả của việc thực hiện đồng bộ các chính sách từ y tế, giáo dục đến hỗ trợ nhà ở, sinh kế…

Bên cạnh đó, việc triển khai hiệu quả Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; trong đó, các mô hình nuôi bò sinh sản, đào tạo nghề, trồng nấm rơm, trồng rau an toàn, ổi VietGAP, kỹ thuật chăn nuôi thú y… với quy mô mở rộng hàng năm đã trao “cần câu” cũng như trang bị nhiều kiến thức hữu ích, giúp người dân phát triển sinh kế đạt hiệu quả cao.

Với nguồn vốn phân bổ hàng tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương, song song với hỗ trợ sinh kế, chính sách hỗ trợ nhà ở và các dịch vụ xã hội cơ bản cũng được Kim Trà thực hiện kịp thời, hiệu quả khi 5 năm qua, hàng chục ngôi nhà tạm, dột nát đã được thay thế bằng những mái ấm kiên cố.

Cụ thể, khu vực Hương Toàn đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 21 hộ. Hương Xuân huy động hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ quỹ “Vì người nghèo” và các nhà hảo tâm để xóa nhà tạm. Tại Hương Chữ, 29 hộ nghèo đã được hỗ trợ sửa chữa nhà, giúp bà con yên tâm trước mỗi mùa mưa bão. Ngoài ra, 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; con em hộ nghèo được miễn giảm học phí. Chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động cũng được triển khai kịp thời.

Giải pháp căn cơ

Đặc thù hộ nghèo tại Kim Trà hiện nay phần lớn là người già neo đơn, bệnh tật, không còn khả năng lao động. Bên cạnh đó, thiên tai, bão lụt và một bộ phận còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước đang là rào cản ảnh hưởng đến tính bền vững của các mô hình thoát nghèo.

Từ đây đến 2030, Kim Trà xác định giảm nghèo bền vững luôn là nhiệm vụ chiến lược. Địa phương sẽ tập trung vào các giải pháp, như: thiết lập cơ chế giám sát chéo; dự án sinh kế đi kèm với cam kết cùng chế tài xử lý vi phạm đối với người thụ hưởng lẫn cán bộ quản lý.

Kim Trà cũng sẽ đưa một số hỗ trợ không điều kiện sang hỗ trợ có điều kiện; hỗ trợ phương tiện sản xuất gắn với quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường; nâng cao chuyên môn, nhất là kỹ năng quản lý, tư vấn sinh kế cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo; phân chia rõ nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (không có khả năng lao động) để có chế độ trợ cấp riêng, và nhóm có khả năng lao động để tập trung nguồn lực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tránh dàn trải, ỷ lại...

Việc hợp nhất Hương Chữ, Hương Toàn và Hương Xuân thành phường Kim Trà chính là cơ hội để quy tụ nguồn lực. Với sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành cùng nền tảng đã đạt được, tin tưởng trong giai đoạn tới, Kim Trà sẽ tiếp tục là điểm sáng trong công tác giảm nghèo, là địa phương tạo được dấu ấn trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội.