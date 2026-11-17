Mô hình chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh học hướng đến phát triển bền vững.

Trong năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ dịch bệnh cao, giá thức ăn chăn nuôi tăng, song ngành chăn nuôi thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng. Tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 35.800 tấn, tăng 5,3%; sản lượng trứng đạt 59 triệu quả, tăng 1,7% so với năm 2025.

Toàn thành phố hiện có 406 trang trại chăn nuôi, trong đó, trên 30 cơ sở ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn, liên kết theo chuỗi giá trị tiếp tục được nhân rộng. Đến nay, 17 cơ sở đã xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và kết nối tiêu thụ tại các siêu thị, nhà hàng và thị trường du lịch.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc đạt trên 91%, gia cầm đạt trên 92% diện tiêm. Các loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm không xảy ra trên địa bàn. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y được tăng cường, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Năm 2027, ngành chăn nuôi thành phố phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 3 - 4%, sản lượng thịt hơi các loại đạt 37.500 tấn. Trong đó, chú trọng thu hút đầu tư chăn nuôi công nghệ cao; nhân rộng các mô hình chăn nuôi hữu cơ, tuần hoàn; bảo tồn và phát triển giống bò vàng địa phương; phát triển các sản phẩm OCOP gắn với phục vụ du lịch. Đồng thời, tăng cường giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững.