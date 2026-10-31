Phát triển nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Ngày 31/10, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm tại Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F, phường Phong Điền.

Từng bước mở rộng chuỗi liên kết sản xuất hữu cơ

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Quế Lâm cho biết, thời gian qua, Tập đoàn phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Đến tháng 10/2026, Công ty Nông nghiệp Organic Quế Lâm đã ký kết biên bản hợp tác và kế hoạch triển khai với 21/40 xã, phường trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tiếp tục được chú trọng. Tập đoàn đã tổ chức 6 khóa đào tạo cho hơn 350 học viên là nông dân, cán bộ khuyến nông, trong đó có 30 học viên của thành phố Huế.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có trên 75 hộ tham gia chăn nuôi lợn, bò, gà hữu cơ và an toàn sinh học. Tổng đàn lợn đạt trên 5.000 con, đàn bò vàng 100 con và đàn gia cầm 10.000 con. Tại Tổ hợp 4F, các mô hình chăn nuôi, sản xuất thức ăn và ứng dụng chế phẩm vi sinh được triển khai, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp con giống và phát triển chuỗi liên kết với nông hộ.

Ở lĩnh vực trồng trọt, diện tích lúa hữu cơ trong chuỗi liên kết đạt 50 ha, cây ăn quả đạt 120 ha. Đáng chú ý, mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi vịt tại xã Đan Điền bước đầu nhận được sự đồng tình của người dân, mở ra hướng sản xuất tuần hoàn, tận dụng hiệu quả các nguồn lực trong nông nghiệp.

Cùng với đó, Tập đoàn Quế Lâm phối hợp với các địa phương triển khai mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại chợ thành phân bón hữu cơ vi sinh. Cơ sở tại phường Phong Điền đã hoạt động từ tháng 4/2026; các cơ sở tại địa phương khác đang được triển khai theo kế hoạch.

Đại diện Tập đoàn cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; đồng thời đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ về cơ chế, chính sách, đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo thành phố tham quan mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Xác định rõ trách nhiệm, tháo gỡ từng vướng mắc

Ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Quế Lâm, đồng chí Lê Trí Thanh đánh giá cao tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất.

Qua tham quan thực tế, đồng chí Lê Trí Thanh đánh giá cao tính đồng bộ, khép kín của mô hình cũng như nỗ lực hỗ trợ nông dân thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, hướng đến tiêu dùng an toàn, bền vững.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế không có lợi thế về những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn như một số địa phương khác. Vì vậy, thành phố cần lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào những sản phẩm chất lượng, có giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương.

Trên tinh thần đó, đồng chí Lê Trí Thanh định hướng lấy nông nghiệp hữu cơ làm hướng đi chủ đạo của thành phố, phát triển theo phương thức tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị thay vì sản xuất đơn lẻ. Định hướng này cần được nghiên cứu toàn diện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dược liệu, lâm nghiệp, thủy sản và những lĩnh vực có tiềm năng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh của thành phố.

Đối với các kiến nghị của Tập đoàn Quế Lâm, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp với cơ chế, chính sách và quy định hiện hành; đồng thời xem xét điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Đồng chí Lê Trí Thanh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn Quế Lâm rà soát, tổng hợp toàn diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Từng nội dung phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Thành phố cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hợp tác năm 2027 với nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể; xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian bắt đầu, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Kế hoạch phải được trao đổi, thống nhất với Tập đoàn Quế Lâm, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai.

Về cơ chế, chính sách, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đánh giá các chính sách hiện hành, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn. Trong đó, chú trọng cơ chế khuyến khích người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; chủ động tham mưu các chính sách thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với định hướng và quy định của Trung ương.

Chủ tịch UBND thành phố cũng định hướng phát triển các điểm giới thiệu, tiêu thụ nông sản hữu cơ gắn với hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm. Các điểm này không chỉ phục vụ mua bán mà còn có thể kết hợp trưng bày, giới thiệu quy trình sản xuất, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những giá trị đặc trưng của địa phương, từng bước hình thành điểm đến phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, thành phố nghiên cứu xây dựng tiêu chí, hình thức đánh giá, công nhận sản phẩm hữu cơ và làng nông nghiệp hữu cơ phù hợp quy định, điều kiện thực tế; lựa chọn một số mô hình thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng, gắn phát triển nông nghiệp hữu cơ với xây dựng nông thôn mới và du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đối với các địa phương, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán sản xuất, tuân thủ quy trình và cam kết khi tham gia chuỗi liên kết. Các địa phương cần chủ động lựa chọn mô hình hiệu quả, những hộ dân có điều kiện và quyết tâm để hỗ trợ mở rộng sản xuất; kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc phát sinh theo đúng thẩm quyền, không để kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục đồng hành cùng thành phố, phát huy hiệu quả mô hình Tổ hợp 4F, từng bước mở rộng mạng lưới liên kết tại các địa phương, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong những lĩnh vực có tiềm năng. Qua đó, góp phần phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn toàn diện, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng thương hiệu nông nghiệp đặc trưng của thành phố Huế.