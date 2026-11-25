Trang Nhất với các hoạt động nổi bật của lãnh đạo thành phố diễn ra trong ngày 26/11.

Theo đó, Hội nghị do Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và triển khai phương hướng năm 2027. Trong 11 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, GRDP tăng 9,5 - 10%, ngành du lịch đón 7,5 triệu lượt khách. Bài viết cũng nhấn mạnh chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về làm rõ điểm mới và chuyển biến thực chất trong phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng bứt phá cho năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Trên trang 3, bài: “Bám sát địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự” phản ánh kết quả sau một tháng triển khai đợt cao điểm 60 ngày, đêm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP. Huế. Bài viết làm nổi bật chiến công truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của du khách người Ý, tinh thần kịp thời cứu giúp người dân của Tổ công tác 785, cùng kết quả xử lý vi phạm trên các lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Trang Kinh tế đáng chú ý có bài: "Mở rộng hạ tầng, tăng kết nối hàng không”

Trên trang Kinh tế, bài: “Mở rộng hạ tầng, tăng kết nối hàng không” chỉ ra hạn chế về mạng lưới đường bay quốc tế ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch dù Nhà ga T2 đã phát huy hiệu quả. Bài viết cũng nêu đề xuất của TP. Huế với ACV về quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài đến năm 2050, cùng định hướng mở thêm đường bay tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan.

Ở trang Y tế - Giáo dục, bài: “Thêm tiện ích trong khám, chữa bệnh” ghi nhận hiệu quả thiết thực của Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong lộ trình chuyển đổi số y tế TP. Huế. Việc số hóa giúp người dân, nhất là người cao tuổi, bệnh nhân mạn tính giảm bớt giấy tờ khi đi khám, hỗ trợ bác sĩ tra cứu bệnh án nhanh chóng, đồng thời điểm lại kết quả làm sạch dữ liệu với gần 455.000 hồ sơ tích hợp trên VNeID.

Trên trang Đời sống - Xã hội, đáng chú ý có bài: “Người gieo 'hạt' ở Bình Điền”. Bài viết khắc họa chân dung thầy giáo Lê Văn Cầu (90 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Bình Điền), người đã dành cả cuộc đời chăm lo cho học trò nghèo vùng kinh tế mới. Nhiều học trò của thầy nay đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, nhà giáo tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Ngoài các vấn đề thời sự nổi bật trên, số báo 588 còn có các bài viết đáng chú ý khác, như: Điểm sáng của sự đồng lòng; “Sinh viên số” hỗ trợ người dân phường Kim Long; Thu hồi nợ bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi người lao động...

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