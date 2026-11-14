Phát triển chuỗi giá trị sản xuất liên ngành từ sản phẩm nông sản đặc trưng là vấn đề được chia sẻ tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố cho rằng, nông sản đặc trưng địa phương là nền tảng kết nối chuỗi giá trị từ nông trại đến các trải nghiệm du lịch di sản - văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Việc khai thác hợp lý tài nguyên bản địa, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo tồn văn hóa truyền thống không chỉ nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản, mà còn tạo sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái cho các địa phương.

Tại hội thảo, nhiều tham luận của các nhà khoa học có nội dung đa dạng, từ nghiên cứu chính sách, cơ chế liên kết “4 nhà”, ứng dụng khoa học công nghệ, nông nghiệp tuần hoàn giảm phát thải đến các mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm và sinh kế cộng đồng. Các báo cáo không chỉ làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chuyển hóa nông sản đặc trưng thành sản phẩm du lịch đa giá trị, mà còn đề xuất những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố và các địa phương khác trong cả nước.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là thể chế và chính sách để hiện thực hóa liên kết “4 nhà”, hỗ trợ HTX và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc bảo hộ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và chuẩn hóa OCOP cho nông sản gắn với du lịch. Thứ hai là khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thứ ba là nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng BĐKH với những giải pháp kỹ thuật và mô hình kinh tế xanh có khả năng nhân rộng hiệu quả trên thực địa. Nhóm vấn đề thứ tư là mô hình du lịch và sinh kế cộng đồng để kết nối chuỗi trải nghiệm nông sản, du lịch làng nghề và du lịch học tập cộng đồng, qua đó bảo tồn bản sắc văn hóa di sản, đảm bảo lợi ích cho người nông dân địa phương.

Các kết quả nghiên cứu và định hướng giải pháp được đề xuất tại hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà khoa học tiếp tục triển khai, hiện thực hóa các mô hình nông nghiệp du lịch đa giá trị trong thời gian tới.