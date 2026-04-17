Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn

Trung tâm Khuyến nông quốc gia khảo sát tại Tổ hợp Nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn - sinh thái 4F Quế Lâm.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông quốc gia hướng hoạt động vào các mô hình: “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt hữu cơ đảm bảo an toàn sinh học, theo hướng kinh tế tuần hoàn”; “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Minh Dư (MD) chứng nhận VietGAHP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” và Tổ hợp Nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn - sinh thái 4F Quế Lâm.

Triển khai trong giai đoạn 2024 - 2026, dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt hữu cơ hướng đến hình thành vùng chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức xử lý chất thải hiệu quả, nâng chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế. Dự án có quy mô 9.000 con lợn thịt trong 3 năm.

Qua triển khai, 100% cơ sở tham gia mô hình thực hiện xử lý chất thải để làm phân bón cho cây trồng. Dự án xây dựng được 14 hợp đồng liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả kinh tế cao hơn 11% so với chăn nuôi đại trà. Công tác đào tạo, tập huấn và truyền thông được thực hiện với 24 lớp trong mô hình, 16 lớp ngoài mô hình và 9 hội thảo đầu bờ.

Trong khi đó, dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Minh Dư (MD) chứng nhận VietGAHP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” được triển khai giai đoạn 2025 - 2027, tập trung kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và an toàn sản phẩm như con giống, chuồng trại, thức ăn, nước uống, vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường..

Trong giai đoạn 2025 - 2026, dự án tổ chức các lớp tập huấn trong và ngoài mô hình, xây dựng điểm giới thiệu, phát hành tài liệu kỹ thuật và tổ chức hội thảo đầu bờ, giúp người chăn nuôi tiếp cận và từng bước áp dụng quy trình VietGAHP. Sản phẩm được liên kết tiêu thụ với Công ty CP CODO Việt Nam.

Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, các mô hình khuyến nông chăn nuôi tại Huế không chỉ đưa quy trình kỹ thuật đến với người dân mà còn giúp người sản xuất tiếp cận phương thức tổ chức sản xuất mới, có doanh nghiệp tham gia vào chuỗi, sản phẩm được kiểm soát và có đầu ra.