Thương những mùa lúa

Dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua cũng được ghi nhận là dịp cao điểm của du lịch Huế, với hàng trăm ngàn du khách đổ về Cố đô. Người ta nói thật mà như đùa: “Một nửa Việt Nam đang ở Huế”. Đó cũng là một trong những lý do khiến chính quyền thắt chặt hơn chủ trương: Không đốt rơm rạ, không phơi lúa trên đường giao thông, để Huế đẹp, sạch và an toàn hơn.

Ở cánh đồng An Cựu cũ, nơi mà phố xá đã mọc lên khá nhiều, những khoảnh ruộng còn lại nằm nhỏ nhắn giữa những khu dân cư mới, vẫn được gieo trồng, tạo nên bức tranh êm đềm giữa phố thị. Tiếng máy gặt, máy cuốn rơm rộn rã.

Vụ đông xuân năm nay, lúa được mùa trên khắp những cánh đồng. Ảnh minh họa: QT

Ở những vùng ven đô hay làng quê, việc không đốt rơm rạ cũng được bà con chấp hành. Lúa được phơi ở những chỗ được cho phép, không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong suốt mùa gặt.

“Tụi em mơ ước Hợp tác xã có một lò sấy lúa công nghiệp để thu mua lúa cho bà con ngay tại ruộng, khi vừa thu hoạch xong. Được như vậy, bà con không còn phải lo đầu ra bị thương lái ép giá, không phải lo lắng khi trời mưa xuống mà không có chỗ phơi”. Trần Thị Kiều Loan, cô Giám đốc trẻ đầy tâm huyết của HTX Nông nghiệp Tây Toàn, phường Kim Trà trăn trở giữa mùa thu hoạch. Đó chắc chắn cũng là mong ước của nhiều địa phương khác vẫn còn nhiều người dân làm nghề nông trên địa bàn thành phố.

Trên những cánh đồng, máy gặt đến đâu tuốt lúa đến đó. Rơm rạ thì đã có máy cuốn, chỉ chạy vài vòng là rơm đã được cuốn tròn gọn gàng, rất dễ vận chuyển để sử dụng. Cơ giới hóa đã giải phóng sức lao động cho bà con ở nhiều công đoạn làm ruộng.

Những chiếc máy gặt, máy cuộn rơm làm việc xuyên trưa, xuyên đêm nếu thời tiết thuận lợi để kịp tiến độ thu hoạch. Bức tranh đồng quê trở nên hiện đại hơn. Nhịp sống nông thôn vì thế cũng có nhiều thay đổi. Người già vẫn có thể đeo bám ruộng đồng với nghề nông mà họ đã coi như là máu thịt. Lớp trẻ phần lớn lại rời làng lên thành phố tìm kiếm những công việc mới, nhưng hồn quê chắc chắn vẫn theo họ, như là một nơi chốn neo đậu để trở về với cội nguồn.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ đang chiếm lĩnh và làm chủ mọi mặt của đời sống. Nhưng khoa học và sự hiện đại đôi khi cũng khiến người ta nuối tiếc về một sự bình yên, chậm rãi và hồn nhiên, chân chất của một thời đã đi qua nơi những cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi rơm rạ.

Nhưng lúa vẫn trổ bông. Con người ta vẫn không thể thiếu hạt gạo. “Cho nên, tui vẫn làm ruộng với ông nhà tui, làm tới lúc mô không làm được nữa thì thôi, không xa ruộng đồng được” - mệ Chanh, 80 tuổi, ở Tây Toàn, vừa phơi lúa trên sân nhà vừa thật thà cho biết, nụ cười móm mém ửng hồng trong nắng chiều.