Thương những mùa lúa

HNN.VN - Một năm hai vụ lúa. Vụ đông xuân năm nay ở Huế vừa kết thúc vào khoảng giữa tháng 5 dương lịch. Lúa được mùa trên khắp những cánh đồng.

Dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua cũng được ghi nhận là dịp cao điểm của du lịch Huế, với hàng trăm ngàn du khách đổ về Cố đô. Người ta nói thật mà như đùa: “Một nửa Việt Nam đang ở Huế”. Đó cũng là một trong những lý do khiến chính quyền thắt chặt hơn chủ trương: Không đốt rơm rạ, không phơi lúa trên đường giao thông, để Huế đẹp, sạch và an toàn hơn.

Ở cánh đồng An Cựu cũ, nơi mà phố xá đã mọc lên khá nhiều, những khoảnh ruộng còn lại nằm nhỏ nhắn giữa những khu dân cư mới, vẫn được gieo trồng, tạo nên bức tranh êm đềm giữa phố thị. Tiếng máy gặt, máy cuốn rơm rộn rã.

Vụ đông xuân năm nay, lúa được mùa trên khắp những cánh đồng. Ảnh minh họa: QT

Ở những vùng ven đô hay làng quê, việc không đốt rơm rạ cũng được bà con chấp hành. Lúa được phơi ở những chỗ được cho phép, không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong suốt mùa gặt.

“Tụi em mơ ước Hợp tác xã có một lò sấy lúa công nghiệp để thu mua lúa cho bà con ngay tại ruộng, khi vừa thu hoạch xong. Được như vậy, bà con không còn phải lo đầu ra bị thương lái ép giá, không phải lo lắng khi trời mưa xuống mà không có chỗ phơi”. Trần Thị Kiều Loan, cô Giám đốc trẻ đầy tâm huyết của HTX Nông nghiệp Tây Toàn, phường Kim Trà trăn trở giữa mùa thu hoạch. Đó chắc chắn cũng là mong ước của nhiều địa phương khác vẫn còn nhiều người dân làm nghề nông trên địa bàn thành phố.

Trên những cánh đồng, máy gặt đến đâu tuốt lúa đến đó. Rơm rạ thì đã có máy cuốn, chỉ chạy vài vòng là rơm đã được cuốn tròn gọn gàng, rất dễ vận chuyển để sử dụng. Cơ giới hóa đã giải phóng sức lao động cho bà con ở nhiều công đoạn làm ruộng.

Những chiếc máy gặt, máy cuộn rơm làm việc xuyên trưa, xuyên đêm nếu thời tiết thuận lợi để kịp tiến độ thu hoạch. Bức tranh đồng quê trở nên hiện đại hơn. Nhịp sống nông thôn vì thế cũng có nhiều thay đổi. Người già vẫn có thể đeo bám ruộng đồng với nghề nông mà họ đã coi như là máu thịt. Lớp trẻ phần lớn lại rời làng lên thành phố tìm kiếm những công việc mới, nhưng hồn quê chắc chắn vẫn theo họ, như là một nơi chốn neo đậu để trở về với cội nguồn.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ đang chiếm lĩnh và làm chủ mọi mặt của đời sống. Nhưng khoa học và sự hiện đại đôi khi cũng khiến người ta nuối tiếc về một sự bình yên, chậm rãi và hồn nhiên, chân chất của một thời đã đi qua nơi những cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi rơm rạ.

Nhưng lúa vẫn trổ bông. Con người ta vẫn không thể thiếu hạt gạo. “Cho nên, tui vẫn làm ruộng với ông nhà tui, làm tới lúc mô không làm được nữa thì thôi, không xa ruộng đồng được” - mệ Chanh, 80 tuổi, ở Tây Toàn, vừa phơi lúa trên sân nhà vừa thật thà cho biết, nụ cười móm mém ửng hồng trong nắng chiều.

Nguyên Thu
Nhiều giống lúa mới cho năng suất và chất lượng vượt trội

Công tác khảo nghiệm các giống lúa mới để thay thế giống lúa có biểu hiện thoái hoá trong sản xuất được các cơ quan chuyên môn, đơn vị trên địa bàn thành phố Huế quan tâm. Nhiều giống lúa mới đã được khảo nghiệm, sản xuất có kết quả và bổ sung vào cơ cấu giống, góp phần đa dạng hóa bộ giống của thành phố. Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh tại hội nghị đầu bờ đánh giá khảo nghiệm diện hẹp các giống lúa mới vụ đông xuân 2025 - 2026 được tổ chức ngày 20/4 tại Trung tâm Nghiên cứu sản xuất giống cây trồng Nam Vinh (TP. Huế).

Được mùa rau Tết

Càng cận kề tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên những cánh đồng rau màu của các xã Quảng Điền, Đan Điền, phường Phong Quảng, Hương An, Hóa Châu… không khí lao động càng trở nên tất bật. Tranh thủ những ngày nắng đẹp, người dân hối hả chăm sóc, thu hoạch rau màu nhằm kịp thời cung ứng cho thị trường dịp Tết.

Vụ đông xuân 2025 - 2026: Vừa lấy nước, vừa chống rét để bảo đảm sản lượng gần 13 triệu tấn lúa

Trước yêu cầu bảo đảm sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động, Bộ NN&MT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm chủ động điều hành sản xuất vụ đông 2025 và vụ đông xuân 2025 – 2026, trong đó trọng tâm là công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa, phòng chống rét và tổ chức sản xuất cây trồng phù hợp với diễn biến khí hậu.

Đảm bảo thắng lợi cho vụ đông xuân

Để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường bố trí cán bộ kết hợp với các địa phương, các HTX hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa phù hợp, gieo sạ đúng thời vụ, tuân thủ các khâu kỹ thuật nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng cho mùa vụ sắp tới.

