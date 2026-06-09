Bảo vệ thủy sản mùa nắng nóng

Người dân cần chủ động kiểm soát môi trường ao nuôi

Lo lắng

Những ngày qua, anh La Chí Dĩnh ở tổ dân phố Vân Quật Đông, phường Hóa Châu, không khỏi thấp thỏm khi một số đối tượng thủy sản nuôi trong ao bắt đầu xuất hiện tình trạng chết rải rác. Theo anh Dĩnh, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ nước tăng cao, hàm lượng oxy hòa tan trong ao giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tốc độ sinh trưởng của các loại thủy sản nuôi.

“Những ngày nắng gắt, thủy sản thường nổi đầu vào sáng sớm do thiếu oxy. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời rất dễ dẫn đến thiệt hại lớn”, anh Dĩnh chia sẻ. Để chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan ngay từ đầu vụ nuôi, gia đình anh đã đầu tư sửa chữa hệ thống ao hồ, bảo dưỡng và bổ sung các thiết bị phục vụ sản xuất. Hệ thống quạt nước, máy tạo oxy được vận hành liên tục 24/24 giờ nhằm duy trì môi trường sống ổn định cho thủy sản.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh ao nuôi, xử lý rong tảo và các nguồn gây ô nhiễm môi trường cũng được thực hiện thường xuyên. Mực nước trong ao luôn được duy trì ở mức an toàn theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế tác động từ nhiệt độ cao.

Hiện gia đình anh Dĩnh đang nuôi xen ghép trên diện tích khoảng 1ha với nhiều đối tượng, như: cá kình, cá dìa, cá nâu, tôm và cua. Tổng chi phí đầu tư con giống, thức ăn và các khoản chăm sóc từ đầu vụ đến nay khoảng 200 triệu đồng. Một số đối tượng nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm, nếu thuận lợi có thể mang lại nguồn thu trên 300 triệu đồng. Vì vậy, việc bảo vệ an toàn cho thủy sản trong mùa nắng nóng được gia đình đặc biệt quan tâm.

“Bao nhiêu vốn liếng đều nằm dưới ao. Chỉ cần xảy ra hiện tượng chết hàng loạt là người nuôi có thể mất trắng công sức và chi phí đầu tư suốt nhiều tháng trời”, anh Dĩnh nói.

Chủ động để giảm thiểu thiệt hại

Không riêng hộ anh Dĩnh, nhiều hộ nuôi thủy sản tại khu vực đầm phá hiện cũng đang đối mặt với áp lực từ thời tiết nắng nóng kéo dài. Ông La Tiềm, Chủ tịch Hội Nghề cá Đông Phong, phường Hóa Châu cho biết, khoảng hơn 10 ngày trở lại đây, một số loại thủy sản nuôi trong ao hồ trên đầm phá xuất hiện hiện tượng chết rải rác.

Trước tình hình đó, Hội đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống nắng nóng, quản lý môi trường ao nuôi và theo dõi sức khỏe thủy sản thường xuyên. Tuy nhiên, theo ông Tiềm, diễn biến thời tiết năm nay khá phức tạp và khó dự báo. Nắng nóng kéo dài liên tục khiến môi trường nước dễ biến động, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh và gây thiệt hại trên diện rộng nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời.

“Người nuôi hiện rất lo lắng bởi chỉ cần xảy ra một đợt nắng nóng cực đoan kéo dài kết hợp với môi trường nước suy giảm chất lượng thì nguy cơ thủy sản chết hàng loạt có thể xảy ra”, ông Tiềm nhận định.

Theo ngành chuyên môn, nắng nóng kéo dài không chỉ làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước mà còn tạo điều kiện cho các loại tảo độc phát triển mạnh. Khi môi trường ao nuôi bị ô nhiễm, thủy sản dễ bị sốc nhiệt, giảm sức đề kháng và phát sinh nhiều loại bệnh nguy hiểm. Do đó, việc chủ động theo dõi môi trường nuôi, kiểm soát chất lượng nguồn nước và điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

Bà Phan Thị Thu Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Huế cho biết, ngoài hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cơ quan chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để ứng phó với tình trạng nắng nóng, thời tiết cực đoan và những biến động bất thường của môi trường nuôi.

Đối với các ao nuôi nước lợ và nước mặn, người dân thường xuyên kiểm tra bờ bao, cống cấp, thoát nước để tránh rò rỉ. Mực nước trong ao nên duy trì từ 1,2 đến 2 mét nhằm giảm tác động của nhiệt độ môi trường. Các thiết bị quạt nước, sục khí cần được vận hành thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm - thời điểm lượng oxy trong nước xuống thấp nhất. Những nơi có điều kiện phải thay từ 15 - 20% lượng nước trong ao để cải thiện chất lượng môi trường nuôi.

Ngoài ra, người nuôi có thể sử dụng lưới che phủ khoảng hai phần ba diện tích mặt ao nhằm hạn chế bức xạ nhiệt từ ánh nắng mặt trời, giúp ổn định nhiệt độ nước và giảm nguy cơ sốc nhiệt cho thủy sản. Trong những ngày nhiệt độ vượt 35 độ C, lượng thức ăn nên giảm khoảng 50% so với bình thường. Đồng thời bổ sung vitamin C, khoáng chất và chế phẩm sinh học để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi.