  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Đợt tấn công mới của Mỹ gây nhiều thiệt hại tại Iran

ClockThứ Sáu, 17/07/2026 15:13
Đài Phát thanh-Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương vào đêm 16/7 (giờ địa phương) trong đợt tấn công mới của Mỹ nhằm vào tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

Mỹ cảnh báo mở rộng không kích Iran, căng thẳng eo biển Hormuz leo thangXung đột tại Trung Đông: Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran

 Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ sau vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào Trường nữ sinh tiểu học Shajareh Tayyebah ở huyện Minab, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo IRIB, những cuộc tấn công nhắm vào 2 cây cầu ở huyện Bandar Khamir, khiến người lái xe thiệt mạng khi đang băng qua một trong hai cây cầu. Ngoài ra, 1 cuộc tấn công của Mỹ vào khu dân cư Allaho Akbar ở thành phố cảng Bandar Abbas đã khiến 7 người bị thương. Bên cạnh đó, 1 tháp viễn thông cũng là mục tiêu của cuộc tấn công trong thành phố.

Ngoài ra, 6 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra ở khu vực gần huyện Hamidiyeh thuộc tỉnh Khuzestan phía Tây Nam Iran, cũng như 3 vụ nổ gần một sân bay ở huyện Iranshahr thuộc tỉnh Sistan and Baluchestan ở phía Đông Nam. Ít nhất 1 vật thể bay không xác định của Mỹ đã đánh trúng sân bay.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr đã đưa tin về những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Bandar Abbas, đảo Qeshm, Ahvaz và Bushehr ở miền nam Iran trong đêm 16/7.

Động thái trên diễn ra khi Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) trước đó cùng ngày thông báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng: "Các lực lượng Mỹ đã phát động làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran trong đêm thứ 6 liên tiếp nhằm làm suy yếu hơn nữa năng quân sự của Iran”.

* Cũng trong ngày 16/7, Nhà trắng tuyên bố Mỹ vẫn để ngỏ khả năng giải quyết bất đồng với Iran thông qua biện pháp ngoại giao, đồng thời xác nhận những cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra bất chấp xu hướng leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Thư ký Báo chí Nhà trắng Karoline Leavitt, Iran vẫn bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ và hai bên vẫn đang đối thoại. Tuy nhiên, bà Leavitt nhấn mạnh, Washington sẽ không để Tehran tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz “mà không phải gánh chịu hậu quả”.

Lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 6 đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích trong những ngày gần đây nhằm hạn chế khả năng của Iran đe dọa các hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cũng cảnh báo có thể mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các cây cầu và nhà máy điện nếu Iran không quay lại bàn đàm phán.

https://nhandan.vn/dot-tan-cong-moi-cua-my-gay-nhieu-thiet-hai-tai-iran-post976134.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: đợt tấn công mớiMỹgây nhiều thiệt hạiIran
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/7 thông báo sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Xung đột tại Trung Đông Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top