Mùa vàng bội thu

Các hợp tác xã tiến hành thu hoạch theo phương châm “chín đến đâu, gặt đến đó”

Năng suất vượt trội

Vụ đông xuân 2025 - 2026, toàn thành phố gieo cấy khoảng 28.000ha lúa. Các địa phương sử dụng giống lúa xác nhận đạt khoảng 95% diện tích gieo cấy; trong đó, cơ cấu nhóm giống ngắn ngày chiếm trên 95% tổng diện tích gieo cấy, cụ thể như ĐT100 (KH1), HG12, J02, TBR97, Khang dân, DT39, HN6, HG244, TH5…

Qua đánh giá của ngành nông nghiệp, vụ đông xuân năm nay tại các địa phương như Quảng Điền, Đan Điền…, phần lớn diện tích lúa đều sinh trưởng ổn định, thích ứng tốt với điều kiện thời tiết rét - nóng, ít đổ ngã. Đặc biệt với các giống lúa mới cho năng suất vượt trội, đạt 70 - 76 tạ/ha, hiệu quả kinh tế đạt khoảng 45 - 50 triệu đồng/ha. Hiện các hợp tác xã đang tiến hành thu hoạch theo phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó”, đồng thời huy động máy móc, nhân lực nhằm đảm bảo tiến độ thu hoạch.

Ông Trần Quang Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp (HTX NN) An Xuân, xã Quảng Điền cho biết: Vụ đông xuân này HTX có tổng diện tích gieo sạ 247ha, cơ cấu giống lúa gồm các loại TH5, HG244 và HG470. Địa phương đang vào mùa thu hoạch, năng suất ước đạt 76 tạ/ha, giúp nông dân có nguồn thu nhập ước đạt khoảng 50 triệu đồng/ha.

Anh Trần Đình Tuấn, hộ sản xuất thuộc HTX Nông nghiệp An Xuân chia sẻ: Để đảm bảo năng suất cho cây lúa, từ đầu vụ đến nay, tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các khâu kỹ thuật theo sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và HTX đề ra. Chúng tôi chọn các giống lúa TH5, HG244 và HG470 để thích hợp với từng chân ruộng của mình, đồng thời chăm sóc theo đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nhằm đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và sinh trưởng tốt cho cây lúa ngay từ đầu vụ.

Cũng là đơn vị đạt năng suất cao vượt trội, HTX NN Quảng Thọ 2 có diện tích sản xuất vụ đông xuân 114ha, cơ cấu giống lúa của HTX trong mùa vụ này gồm TH5 chiếm 79%, các giống J01, J02 chiếm 30%, năng suất ước đạt 70 tạ/ha, cao hơn hẳn so với mùa vụ năm trước. Giám đốc HTX NN Quảng Thọ 2, ông Nguyễn Lương Trí cho biết: Năng suất lúa vụ này đạt cao nhờ bà con nông dân địa phương đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật. Tính ra, vụ mùa này bà con có nguồn thu nhập khoảng 45 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, giá thu mua lúa hiện tại vẫn thấp hơn so với vụ mùa trước. Vì vậy, HTX đang nỗ lực kết nối tìm kiếm đầu ra nhằm gia tăng lợi nhuận cho bà con.

Liên kết tiêu thụ sản phẩm

Để tăng năng suất và sản lượng lúa, các địa phương đã bố trí hợp lý nhóm giống dài, trung và ngắn ngày trên cơ sở xem xét cụ thể điều kiện sản xuất của từng vùng. Ưu tiên sử dụng giống lúa năng suất, chất lượng; đồng thời, hạn chế giống lúa đã sản xuất nhiều năm, thường xuyên bị nhiễm sâu bệnh. Nhiều địa phương đã mạnh dạn đưa một số giống lúa đã được công nhận chính thức, có tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm như Hà Phát 3, TBR225, VNR20, ĐB6… vào gieo trồng để từng bước đa dạng hóa bộ giống lúa của thành phố.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Môi trường, năng suất lúa vụ đông xuân này tăng cao tại nhiều địa phương nhờ vào sự kết hợp giữa kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng giống chất lượng cao và chủ động ứng phó với thời tiết của người dân, các địa phương, ban ngành. Cùng với đó, bà con còn gieo sạ thưa và hợp lý, sử dụng sạ hàng, sạ thưa thay vì sạ dày, giúp giảm chi phí, sâu bệnh và tăng số chồi hữu hiệu. Ngoài ra, bà con bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, vi sinh giúp cứng cây, giảm đổ ngã; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp. Đồng thời, sử dụng máy cấy, máy phun thuốc và máy gặt đập liên hợp giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch, từ đó nâng cao năng suất, sản lượng.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh, phát huy thành quả sản xuất vụ đông xuân, vụ hè thu 2026 sắp tới, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục theo dõi, đánh giá kỹ hơn về khả năng thích nghi của các giống lúa mới trên các điều kiện canh tác khác nhau, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình tại các địa phương có điều kiện tương đồng. Đồng thời, chú trọng đưa một số giống lúa đã được công nhận chính thức, có tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm vào sản xuất nhằm hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.