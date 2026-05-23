Mùa vàng trên vùng lạc Đan Điền

Những cánh đồng ở Nghĩa Lộ, Nam Phù - Nho Lâm hay Bác Vọng Tây… từ lâu đã được xem là “thủ phủ” cây lạc của vùng thấp trũng Đan Điền.

Hơn 4 giờ sáng, khi trời còn mờ tối, trên các cánh đồng lạc Nghĩa Lộ, Nam Phù - Nho Lâm, Bác Vọng Tây… đã thấp thoáng bóng người. Tiếng nói cười rộn vang.

Năm nay, nắng đến sớm. Mới đầu hè, nhưng nhiệt độ ngoài trời nhiều ngày đã chạm ngưỡng 37 - 38 độ C, nắng gay gắt. Thế nhưng, với bà con xã Đan Điền, nắng lại là món quà của trời đất ban cho cây lạc. Nắng càng đẹp, lạc càng chắc hạt, phơi càng nhanh khô và bán được giá. Trên những luống đất màu mỡ, từng chùm củ lạc căng tròn sau khi được thu hoạch vẫn còn bám đầy đất phù sa.

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt rám nắng, chị Nguyễn Thị Thanh Huệ, trú tại thôn Nghĩa Lộ không giấu được niềm vui: “Chưa bao giờ lạc được mùa như năm nay. Hạt lạc đều và chắc. Gia đình tôi trồng 3,5 sào lạc, vụ này thu được khoảng 4 tạ lạc tươi. Tranh thủ trời nắng, phơi khô bán được khoảng 2,8 triệu đồng mỗi tạ, mừng lắm”.

Nụ cười của chị Huệ cũng là niềm vui chung của nhiều hộ dân nơi đây sau những mùa vụ thất bát sau thiên tai. Người dân Nghĩa Lộ, Nam Phù - Nho Lâm, Bác Vọng Tây… vẫn chưa quên cảnh đồng ruộng chìm trong nước lũ năm ngoái. Những cánh đồng lạc vừa gieo xuống chưa kịp bén rễ đã bị ngập úng, hư hại hoàn toàn. Bao công sức đổ xuống ruộng đồng theo dòng nước lũ cuốn trôi. Bởi vậy, vụ lạc năm nay không đơn thuần là một mùa thu hoạch, mà còn là vụ mùa của sự hồi sinh, hy vọng sau chuỗi ngày dài khó khăn.

Bà Lê Thị Đông, trú tại thôn Nam Phù - Nho Lâm vừa lựa từng mẻ lạc vừa kể: “Năm ni thời tiết thuận lợi nên cây lạc phát triển tốt. Vui nhất là thi thoảng có cả khách du lịch ghé về từng chân ruộng để mua lạc ủng hộ bà con"!

Giữa cái nắng chang chang của đầu hè, niềm vui mùa vụ dường như khiến người ta quên cả mệt nhọc. Trên sân nhà, dưới những tấm bạt trải dài, lạc được phơi kín cả khoảng sân. Có lẽ vui nhất vẫn là mấy o, mấy mệ trong làng. Những đôi bàn tay đã hằn vết thời gian vẫn thoăn thoắt đập lạc, sàng lạc, lựa ra những hạt chắc mẩy nhất. Vừa làm, các mệ vừa rôm rả chuyện trò, tiếng cười giòn tan vang lên giữa sân nhà đầy nắng.

Những hình ảnh Huế ngày nay Online ghi nhận trên vùng lạc Đan Điền:

Huy động nhân lực thu hoạch lạc

Những chùm củ căng tròn, chắc nịch trĩu tay người thu hoạch

Đập lạc ngay giữa cánh đồng

Niềm vui được mùa

Mùa thu hoạch lạc, vui nhất vẫn là mấy o, mấy mệ trong làng

Khách du lịch ghé về từng chân ruộng để mua lạc ủng hộ bà con

Vận chuyển những bao lạc tươi về nhà

Lạc phơi đầy sân vàng ươm dưới nắng hè

PHONG ANH (thực hiện)