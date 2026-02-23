Để có vụ mùa bội thu cuối năm, hãy gieo hạt ngay từ bây giờ

Tháng Giêng là mùa lễ hội, nhưng không nên quá sa đà vào chuyện vui xuân

Thực tế thường cho thấy, sau một kỳ nghỉ dài, tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” vẫn còn lẩn khuất, quanh quẩn trong suy nghĩ của không ít người. Nhưng trong bối cảnh kinh tế - xã hội toàn cầu đang biến động không ngừng, trong bối cảnh cả nước đang bừng bừng với khát khao vươn mình trong kỷ nguyên mới, cần phải ý thức được rằng, mỗi phút giây lãng phí đều là một cơ hội bị bỏ lỡ. Tết xong là vào việc, do vậy nên là tinh thần chung của mỗi người.

Nhưng, bắt nhịp công việc ngay từ ngày đầu, giờ đầu không nên chỉ là việc có mặt đúng giờ một cách phong trào, hình thức, mà song hành phải là sự tập trung tối đa trách nhiệm và trí lực cho công việc. Chủ động rà soát lại các đầu việc còn dang dở trước Tết, lập kế hoạch chi tiết cho từng khung thời gian, kích hoạt lại các quy trình, cơ chế phối hợp với các bộ phận, với các mối quan hệ đối tác là những “thao tác” cần thiết để thoát sức ì đầu năm.

Tháng Giêng là tháng của lễ hội, nhưng không bao giờ nên là “tháng ăn chơi” như quan niệm của những ngày xưa cũ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nên và không được phép sa đà vui xuân mà quên mất nhiệm vụ. Vui xuân không quên nhiệm vụ phải trở thành kim chỉ nam để mỗi người lao động chuyển trạng thái từ “nghỉ ngơi” sang sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ. Và trong xu thế đó, thiết nghĩ ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phát động các phong trào thi đua ngắn hạn và dài hạn, khơi dậy tinh thần phấn chấn, giúp cho mỗi một thành viên trong đơn vị mình thấy được mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Khi mỗi cá nhân đều có khao khát khẳng định mình và đóng góp vào thành tích chung của tập thể, cỗ máy của mỗi đơn vị, doanh nghiệp sẽ vận hành với công suất tối đa, tạo ra những giá trị đột phá ngay từ đầu xuân.

Song song với thi đua là trách nhiệm. Thi đua là động lực, trách nhiệm là nền móng. Trách nhiệm không là cái gì trừu tượng, mà chính là sự tận tâm và kỷ luật với công việc. Phải biết tôn trọng kỷ luật lao động; phải biết chăm chút cho chất lượng của từng sản phẩm; và phải có thái độ chuẩn mực với người dân, với khách hàng khi giao tiếp, phục vụ.

Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, nảy nở. Để có thành quả của mùa thu hoạch cuối năm như mong muốn, thì ngay từ bây giờ, những hạt mầm nỗ lực mà chúng ta gieo xuống sẽ quyết định điều đó. Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của phát triển, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đứng trước những vận hội mới, mở đầu một năm mới - năm Bính Ngọ 2026, mỗi người Việt Nam hãy bước vào vị trí công việc của mình với khí thế, tinh thần trách nhiệm thật cao và niềm tin thật sâu sắc: Bính Ngọ - 2026, ngựa tía sẽ hí vang và tung vó dũng mãnh phi về phía thắng lợi, mã đáo thành công! Và mỗi một chúng ta hãy dự phần xứng đáng cho sự thành công đó.

Hãy nhìn vào những người lãnh đạo cao nhất của đất nước. Ngay từ ngày mồng 2 Tết, đoàn công tác do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã phải lên đường đến Mỹ với lịch công tác dày đặc. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, mang về những thành quả quan trọng cho đất nước; tạo tiếng vang và dấu ấn Việt Nam mạnh mẽ trên trường quốc tế. Ở trong nước, ngay trong kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng những người có trách nhiệm cũng đã đi khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình thực hiện hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn), thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc xuyên Tết trên các công trường. Tiếp đến, chiều 22/2 (mồng 6 Tết), Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Tết. Tinh thần làm việc đó của những người lãnh đạo đất nước là tấm gương, là năng lượng tiếp thêm để chúng ta bước vào năm mới với khí thế và thái độ làm việc trách nhiệm cao nhất.

Xuân tin yêu, Tết hy vọng! Chúc cho mọi người một năm mới làm việc hăng say, sáng tạo! Chúc cho một năm mới nhiều bứt phá, thành công và thịnh vượng!