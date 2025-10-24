  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 24/10/2025 14:14

Mưa lớn, vùng thấp trũng tiếp tục ngập sâu

HNN.VN - Sáng 24/10, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn TP. Huế, khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Thời tiết ngày 24/10: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Trung và Nam Bộ tiếp tục mưa lớnVùng trung du, trung tâm thành phố và đồng bằng ven biển tiếp tục đón mưa lớnDo mưa lũ, nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 24/10 Cắt lũ hoàn toàn, khống chế mực nước dưới báo động 2

 Nước sông dâng cao, ngành chức năng lập rào chắn, tránh nguy hiểm cho  người dân. (Ảnh: HẢI THUẬN)

Ưu tiên di dân, đảm bảo an toàn vùng xung yếu 

24 giờ qua, Huế đón nhận lượng mưa lớn. Ghi nhận tại trạm Huế: 306,4mm, cầu Truồi: 309,4mm, Thuận An; 467mm. Dự báo từ nay đến sáng 26/10, Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100–300mm, có nơi trên 450mm.

Tại xã Phú Hồ, nhiều điểm ngập sâu đến 1,2m, đặc biệt khu vực Phú Lương cũ, các thôn Đồng Di, Tây Hồ, Vân Giang và các tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn.

Đến sáng 24/10, Phú Hồ đã sơ tán xen ghép 197 hộ với 542 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hơn 200 cán bộ, lực lượng công an, quân sự, y tế, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện cứu hộ như ô tô chuyên dụng, ca nô, xe ben, xe múc đã được huy động, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Mưa lớn khiến 50–60% tuyến đường ở phường Hóa Châu bị ngập sâu, có nơi nước ngập đến 80cm, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền. UBND phường đã cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm ngập, bố trí lực lượng túc trực 24/24h hỗ trợ di dời người dân và tài sản.

Nước ngập trụ sở Đảng ủy Phường Hóa Châu, cán bộ trực bão lụt và tổ chức hậu cần tại chỗ. Ảnh: CTV   

Sáng 24/10, 11 trường học trên địa bàn (3 mầm non, 5 tiểu học, 3 THCS) đã cho học sinh nghỉ học, một số trường tổ chức dạy học trực tuyến. Địa phương cũng tiến hành sơ tán 28 hộ dân với 42 nhân khẩu đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trụ sở UBND phường An Cựu bị ngập khoảng 50cm. Chủ tịch UBND phường Hoàng Thị Như Thanh cùng lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra các khu vực ngập sâu, chỉ đạo phương án di dời dân, hỗ trợ sinh viên thuê trọ và người dân ở vùng nguy hiểm. Địa phương đã chuẩn bị 3 điểm tránh trú tạm thời tại khu nhà chống bão An Đông, Trường Âu Lạc và Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế, sẵn sàng tiếp nhận người dân khi cần thiết.

Đảm bảo an toàn tại các cơ sở y tế 

 Khám chữa bệnh cho người dân ở Trạm Y tế A Lưới 3Ảnh: T. HƯƠNG

Theo Sở Y tế TP. Huế, đến 7h sáng 24/10, toàn thành phố có 4.818 bệnh nhân nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hai trạm y tế bị ngập là Trạm Y tế Thủy Thanh (Hương Thủy) và Trạm Y tế Phú Hồ (Phú Vang cũ). Chính quyền và ngành y tế đã vận động 702 phụ nữ mang thai gần sinh đến nơi an toàn, ghi nhận 7 ca cấp cứu ngoại viện do tai nạn sinh hoạt, lao động. Trung tâm Y tế Phú Vang hiện đang điều trị cho hơn 250 bệnh nhân. BSCKI Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm cho biết“Chúng tôi đã chuẩn bị thuốc men, thực phẩm đủ cho 10 ngày điều trị; đồng thời ký hợp đồng cung cấp suất ăn an toàn trong thời gian mưa lũ”.

Trong điều kiện thời tiết phức tạp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ trực nghiêm túc, sẵn sàng các tổ cấp cứu, phẫu thuật, hậu cần; có phương án di chuyển bệnh nhân lên tầng cao khi ngập; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo quản trang thiết bị y tế.

Cùng với lực lượng chức năng, người dân nhiều nơi đã chủ động ứng phó. Tại làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền, người dân đã trục vớt bèo lục bình dạt về, khơi thông dòng chảy. Những hình ảnh đó cho thấy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của chính quyền và Nhân dân trong ứng phó thiên tai.

 Người dân xã Đan Điền tập trung vớt bèo, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Quyên Phong

Mưa lớn những ngày qua khiến các vùng thấp trũng tiếp tục bị ngập. Tuy nhiên, với tinh thần “vì dân phục vụ”, các cấp chính quyền đã, đang và sẽ tiếp tục bám cơ sở, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Mưa lớn gây ngập và sạt lở nhiều tuyến giao thông

Tại Quốc lộ 49B, nhiều đoạn qua phường Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ ngập sâu 0,1–0,45m, có nơi 0,4m; một số điểm đã rào chắn, cấm xe. Quốc lộ 49: sạt lở taluy âm tại Km23+800 (đoạn Chầm – cầu Tuần), nguy cơ tiếp tục sạt lở; đã cắm biển cảnh báo, cho lưu thông 1 làn.

Trên Tỉnh lộ (ĐT) nhiều tuyến ngập sâu 0,2–0,9m, đặc biệt: ĐT4 (tràn Thủ Lễ – Quảng Điền) ngập 0,9–1m; ĐT6, ĐT8A, ĐT10C, ĐT17, ĐT19 nhiều đoạn ngập 0,4–0,9m, đã rào chắn, cấm xe; ĐT21 bị xói lở, hư hỏng hoàn toàn; ĐT25B tràn ngập 1,3–1,5m, cảnh báo nguy hiểm.

Nhiều tuyến ở TP. Huế ngập 0,2–0,4m gồm: Phan Huy Chú, Lê Văn Hưu, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Lộ Trạch, Trần Nguyên Hãn, Tuệ Tĩnh, các tuyến khu An Cựu City... Cây cối đổ ngã, bùn rác tràn mặt đường, sạt lở cục bộ ở vùng núi. Đường Trần Huy Liệu (phường Phú Xuân) sạt lở nghiêm trọng khoảng 50m, mặt đường sụt lún, đã cấm đường.

 
NHÓM PV
 Từ khóa:
Mưa lớnứng phó với mưa lũTP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều chỉnh các tour du lịch trong điều kiện mưa lũ

Thay vì trải nghiệm đi thuyền trên sông Hương và đi đến nhiều điểm du lịch, một số doanh nghiệp lữ hành đã chuyển hướng đưa du khách đến các trải nghiệm du lịch trong nhà theo hình thức trải nghiệm sâu trong điều kiện mưa, lũ.

Điều chỉnh các tour du lịch trong điều kiện mưa lũ
Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thấp trũng, nguy hiểm

Mưa lớn kéo dài, triều cường và mực nước biển dâng cao khiến nhiều tuyến đường chính, đường dân sinh và liên xã, liên phường trên địa bàn TP. Huế bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại nên công tác đảm bảo an toàn cho người dân luôn được đặt ra.

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thấp trũng, nguy hiểm
Sẵn sàng di dời hàng trăm hộ dân tại các điểm sạt lở

Ảnh hưởng mưa bão, toàn thành phố hiện có 50 điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét, trượt lở, sụt lún đất đá đồi núi. Các phương án ứng phó, đặc biệt là công tác di dân được UBND thành phố chỉ đạo các địa phương lên phương án triển khai.

Sẵn sàng di dời hàng trăm hộ dân tại các điểm sạt lở

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top