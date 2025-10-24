Mưa lớn, vùng thấp trũng tiếp tục ngập sâu

Nước sông dâng cao, ngành chức năng lập rào chắn, tránh nguy hiểm cho người dân. (Ảnh: HẢI THUẬN)

Ưu tiên di dân, đảm bảo an toàn vùng xung yếu

24 giờ qua, Huế đón nhận lượng mưa lớn. Ghi nhận tại trạm Huế: 306,4mm, cầu Truồi: 309,4mm, Thuận An; 467mm. Dự báo từ nay đến sáng 26/10, Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100–300mm, có nơi trên 450mm.

Tại xã Phú Hồ, nhiều điểm ngập sâu đến 1,2m, đặc biệt khu vực Phú Lương cũ, các thôn Đồng Di, Tây Hồ, Vân Giang và các tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn.

Đến sáng 24/10, Phú Hồ đã sơ tán xen ghép 197 hộ với 542 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hơn 200 cán bộ, lực lượng công an, quân sự, y tế, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện cứu hộ như ô tô chuyên dụng, ca nô, xe ben, xe múc đã được huy động, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Mưa lớn khiến 50–60% tuyến đường ở phường Hóa Châu bị ngập sâu, có nơi nước ngập đến 80cm, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền. UBND phường đã cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm ngập, bố trí lực lượng túc trực 24/24h hỗ trợ di dời người dân và tài sản.

Nước ngập trụ sở Đảng ủy Phường Hóa Châu, cán bộ trực bão lụt và tổ chức hậu cần tại chỗ. Ảnh: CTV

Sáng 24/10, 11 trường học trên địa bàn (3 mầm non, 5 tiểu học, 3 THCS) đã cho học sinh nghỉ học, một số trường tổ chức dạy học trực tuyến. Địa phương cũng tiến hành sơ tán 28 hộ dân với 42 nhân khẩu đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trụ sở UBND phường An Cựu bị ngập khoảng 50cm. Chủ tịch UBND phường Hoàng Thị Như Thanh cùng lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra các khu vực ngập sâu, chỉ đạo phương án di dời dân, hỗ trợ sinh viên thuê trọ và người dân ở vùng nguy hiểm. Địa phương đã chuẩn bị 3 điểm tránh trú tạm thời tại khu nhà chống bão An Đông, Trường Âu Lạc và Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế, sẵn sàng tiếp nhận người dân khi cần thiết.

Đảm bảo an toàn tại các cơ sở y tế

Khám chữa bệnh cho người dân ở Trạm Y tế A Lưới 3 . Ảnh: T. HƯƠNG

Theo Sở Y tế TP. Huế, đến 7h sáng 24/10, toàn thành phố có 4.818 bệnh nhân nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hai trạm y tế bị ngập là Trạm Y tế Thủy Thanh (Hương Thủy) và Trạm Y tế Phú Hồ (Phú Vang cũ). Chính quyền và ngành y tế đã vận động 702 phụ nữ mang thai gần sinh đến nơi an toàn, ghi nhận 7 ca cấp cứu ngoại viện do tai nạn sinh hoạt, lao động. Trung tâm Y tế Phú Vang hiện đang điều trị cho hơn 250 bệnh nhân. BSCKI Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm cho biết : “Chúng tôi đã chuẩn bị thuốc men, thực phẩm đủ cho 10 ngày điều trị; đồng thời ký hợp đồng cung cấp suất ăn an toàn trong thời gian mưa lũ” .

Trong điều kiện thời tiết phức tạp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ trực nghiêm túc, sẵn sàng các tổ cấp cứu, phẫu thuật, hậu cần; có phương án di chuyển bệnh nhân lên tầng cao khi ngập; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo quản trang thiết bị y tế.

Cùng với lực lượng chức năng, người dân nhiều nơi đã chủ động ứng phó . Tại làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền, người dân đã trục vớt bèo lục bình dạt về, khơi thông dòng chảy. Những hình ảnh đó cho thấy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của chính quyền và Nhân dân trong ứng phó thiên tai.

Người dân xã Đan Điền tập trung vớt bèo, khơi thông dòng chảy . Ảnh: Quyên Phong

Mưa lớn những ngày qua khiến các vùng thấp trũng tiếp tục bị ngập. Tuy nhiên, với tinh thần “vì dân phục vụ”, các cấp chính quyền đã, đang và sẽ tiếp tục bám cơ sở, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.