Vùng trung du, trung tâm thành phố và đồng bằng ven biển tiếp tục đón mưa lớn

HNN.VN - Sáng 24/10, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng mưa lớn trên địa bàn.

 Theo dự báo trong 6 giờ tới, Huế tiếp tục có mưa rất to

6 giờ qua, tại các xã, phường vùng trung du, trung tâm thành phố và vùng đồng bằng ven biển có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 22h00 ngày 23/10 - 04h00 ngày 24/10 phổ biến 40-60mm, một số nơi cao hơn như: Bình Điền 65.0mm, Phú Ốc 68.8mm, Thuận An 78mm. Hiện tại đang tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, trong 6 giờ tới, vùng trung du, trung tâm thành phố và đồng bằng ven biển tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 120mm. Đề phòng mưa có cường suất hơn 70mm/1h, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi và ngập úng đô thị diện rộng tại các xã, phường khu vực trung tâm thành phố. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Mưa to, nước ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Huế. Những tuyến đường ngập sâu, ngành chức năng đã cử lực lượng rào chắn, cấm đường để người và các loại phương tiện không đi qua, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Tin, ảnh: PHONG ANH
