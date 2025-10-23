  • Huế ngày nay Online
Cắt lũ hoàn toàn, khống chế mực nước dưới báo động 2

HNN.VN - Ngày 23/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa lớn. Hồ đập đang tham gia cắt lũ cho vùng hạ du, khống chế mực nước sông dưới báo động (BĐ) 2.

Hạ mực nước hồ chứa đón mưa lớnĐầu tư nâng cấp, vận hành an toàn hồ đập

 

 Dung tích phòng lũ hồ chứa Bình Điền còn khoảng 128 triệu m3

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cho biết, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn vẫn vận hành đảm bảo an toàn, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500mm.

Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) là +53,74m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 694m3/; lưu lượng về hạ du 250m3/s. Mực nước hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương đạt +76,45m, lưu lượng đến hồ 295m3/; lưu lượng về hạ du 82m3/s. Mực nước hồ Tả Trạch +28,9m, lưu lượng đến hồ 354m/s; lưu lượng về hạ du 290m/s. Các hồ thủy điện, thủy lợi đang tham gia cắt lũ cho vùng hạ du.

Ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền cho biết, với mực nước hồ hiện tại tương đương dung tích phòng lũ của hồ chứa còn khoảng 128 triệu m3. Hồ chứa đang vận hành với 1 cửa xả, đã tham gia cắt 73% đỉnh lũ cho hạ du. Để ứng phó với mưa lớn, đơn vị đã tổ chức kiểm tra các hạng mục của công trình, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị và bố trí nhân lực trực ban nhằm ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Tương tự, hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ với mực nước hồ hiện tại tương đương dung tích phòng lũ của hồ còn lại khoảng 150 triệu m3. 

Toàn thành phố hiện có 56 hồ chứa thủy lợi và 13 hồ thủy điện. Trước mùa bão lũ hàng năm, các sở ngành đã phối hợp với địa phương có liên quan kiểm tra công tác quản lý vận hành, an toàn đập, hồ chứa nước và công tác ứng phó với thiên tai.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang mưa lớn, mực nước trên các sông đang dao động ở trên mức báo động (BĐ) 1 đến dưới BĐ2. Từ đêm nay (23/10) đến ngày 28/10, trên các sông của thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ2-BĐ3. Sông Ô Lâu, Truồi lên mức 2,5-3,0m.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, từ ngày 28/9 đến nay, đơn vị này đã ban hành 5 lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương để hạ dần nước các hồ tạo dung tích phòng lũ, chuẩn bị đón đợt mưa lớn do bão số 12. Cơ quan chuyên môn đã xây dựng 4 kịch bản vận hành liên hồ chứa tương ứng với lượng mưa 600-1.000mm.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
cắt lũhồ đậphạ dumưa lớn
